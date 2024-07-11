EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER TIKLA ÖĞREN: Temmuz 2024 evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı mı yatacak?

" Temmuz 2024 evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı mı yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Evde bakım maaşı, 2024 Temmuz zammı sonrasında trend aramalar arasında yerini aldı. Memur maaş zammı yüzde 19,31 olarak belirlenmişti ve bu oran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyaç duyan engelli, hasta ve yaşlı bireyler ile ailelerine sağlanan devlet desteğine de yansıtıldı. Hak sahipleri, yeni evde bakım maaşlarının ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Peki, evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL'ye yükseldi ve zamlı aylıklar ne zaman ödenecek? İşte, Temmuz 2024 evde bakım parası yatan iller listesi...

1 / 8 Memur maaş zammı sonrasında evde bakım maaşlarının ne kadar olduğu sorusu yanıt buldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, her ay belirli tarihlerde hak sahiplerinin hesaplarına düzenli olarak ödeme yapıyor. Temmuz zammıyla birlikte evde bakım aylığı yüzde 19,31 oranında arttı. Hak sahipleri şimdi Temmuz ayı ödemeleri için Bakanlıktan gelecek açıklamaları bekliyor. Peki, evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL'ye yükseldi? 10 Temmuz 2024 zamlı evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, detaylar...

2 / 8 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU? Memur ve memur emeklileri yüzde 19,31 oranında, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73 oranında zam yapıldı.

3 / 8 Bu zamlarla birlikte engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım yardımında yükseliş yaşandı.

4 / 8 Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 19,31 oranında zam yapıldı.

5 / 8 Ocak zammı sonrası Temmuz ve Aralık döneminde geçerli olacak yeni evde bakım maaşı, 7 bin 609 TL'den 9 bin 77 TL oldu.

6 / 8 ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? Evde bakım parası her ayın 11 ile 15'i arasında yapılıyor. Bu sebeple Şubat ayı ödemelerinin de 11-15 Şubat tarihleri arasında zamlı olarak yatması bekleniyor.

7 / 8 SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.