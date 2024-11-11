Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Yarısı Bizden" kampanyasıyla ilgili merak edilen soruları cevapladı. Ev/iş yerimin riskli olup olmadığını nasıl öğrenebilirim? sorusuna bakanlık, ”Bakanlığa bağlı lisanslı kuruluşlara karot örneği baktırılarak risk durumu tespit edilir." diye yanıtladı. Peki yarısı bizden kampanyası ön şartı nedir? TOKİ ve Emlak Konut inşaat desteği veriyor mu? İşte yarısı bizden kampanyası hakkında tüm merak edilenler...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, kampanyanın, İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak ve güvenli yerleşimleri sağlamak için başlatıldığı bildirildi. İstanbul'un 39 ilçesini kapsayan "Yarısı Bizden" kampanyasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğünün koordine ettiği, 26 Nisan-2 Haziran 2023'ü kapsayan ilk başvuru döneminde, e-Devlet üzerinden 106 bin 225 bina ve 1 milyon 225 bin 63 bağımsız bölüme ilişkin başvuru toplandığı belirtildi. Yarısı Bizden' kampanyası hakkında tüm merak edilenler...
Ev/iş yerimin deprem riski olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?
"Ev/iş yerimin riskli olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?" sorusu, "Bakanlığa bağlı lisanslı kuruluşlara karot örneği baktırılarak risk durumu tespit edilir." diye yanıtlandı.
Yarısı bizden kampanyası başvurusu ön şartları nelerdir?
Yeni projedeki yapı (otopark ve sığınak hariç), eski yapının bir buçuk katı büyüklüğünü geçmemeli." cevabı verildi.
TOKİ ve Emlak Konut inşaat desteği veriyor mu?
TOKİ ve Emlak Konut inşaat desteği veriyor mu? sorusu, "Bina yerine alan bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde tam uzlaşma sağlanması halinde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut işbirliğiyle destek sağlanır." şeklinde yanıtlandı.
Yarısı bizden kampanyası alan bazlı büyük dönüşümde hangi kolaylıklar sağlanır?
Alan bazlı büyük dönüşümde hangi kolaylıklar sağlanır? sorusu, "700 bin TL'lik hibe, TOKİ ya da Emlak Konut ile de inşa desteği verilir." diye cevaplandı.
Yarısı bizden kampanyası alan bazlı dönüşümde geri ödeme nasıl yapılır?
Alan bazlı dönüşümde geri ödeme nasıl yapılır? sorusuna, "Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülür arta kalan borç ise uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendirilir." yanıtı verildi.
Yarısı bizden kampanyası Alan bazlı dönüşümde geri ödeme nasıl yapılır?
"Alan bazlı dönüşümde geri ödeme nasıl yapılır?" sorusuna, "Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülür arta kalan borç ise uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendirilir." yanıtı verildi.
Yarısı bizden kampanyası yüklenici firma ile dönüşümde her konut/iş yeri için ne kadar destek verilir?
"Yüklenici firma ile dönüşümde her konut/iş yeri için ne kadar destek verilir?" sorusuna, "Hak sahibinin bir konutu için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin TL kredi verilir. Hak sahibinin bir dükkanı için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi, diğer her bir dükkanı için ise 700 bin TL kredi desteği sağlanır." ifadeleriyle cevap verildi.
Yarısı bizden kampanyasında ödeme hak sahibine mi yükleniciye mi yapılır?
"Ödeme hak sahibine mi yükleniciye mi yapılır?" sorusu, "Bina bazlı dönüşümde ödemeler hak sahipleri adına yükleniciye yapılır." şeklinde yanıtlandı.
Yarısı bizden kampanyası ödeme ne zaman ve nasıl yapılır
"Ödeme ne zaman ve nasıl yapılır?" sorusuna, "İş başlayınca yüzde 30, taşıyıcı sistemin bitiminde yüzde 30, sıva aşamasında yüzde 30, yapı kullanım izin belgesi alındığında yüzde 10 oranında ödemeler yapılır." cevabı verildi.
15 soruda Yarısı Bizden Kampanyası'nın merak edileni