Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde başlatılan Aile ve Gençlik Fonu'yla 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi desteği sunulduğunu hatırlatarak, bunu bir adım ileriye taşıdıklarını ve yeni evlenecek çiftlere faizsiz kredi desteğinin 81 ilin tamamında uygulamaya aldıklarını ifade etti. Erdoğan ayrıca, bu yıl doğum yardımlarını artırdıklarını ve ilk çocuk için 5 bin TL doğum yardımı yapılacağını duyurdu.