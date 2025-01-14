Evlilik kredisi başvuru ekranı ve şartları 2025 son dakika açıklamalar ile günün öne çıkan konularından oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile Yılı kapsamında düzenlenen tanıtım programında yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL’lik evlilik kredisi verileceğini duyurdu. 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nereden ve nasıl yapılır? (E-Devlet başvuru) Faizsiz evlilik kredisi şartları neler, yaş sınırı nedir, nasıl alınır? Yeni evlenenlere faizsiz kredi şartları neler? 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli evlilik kredisi hakkında bilmeniz gerekenleri derledik.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde başlatılan Aile ve Gençlik Fonu'yla 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi desteği sunulduğunu hatırlatarak, bunu bir adım ileriye taşıdıklarını ve yeni evlenecek çiftlere faizsiz kredi desteğinin 81 ilin tamamında uygulamaya aldıklarını ifade etti. Erdoğan ayrıca, bu yıl doğum yardımlarını artırdıklarını ve ilk çocuk için 5 bin TL doğum yardımı yapılacağını duyurdu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MÜJDE! EVLİLİK KREDİSİ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile Yılı Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulundu.
Açıklamasında yeni evlenecek çiftlere de müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Gençlik Fonu'nun 81 ilde uygulanmaya başlandığını duyurdu.
EVLİLİK KREDİSİ KAÇ VADELİ OLACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlilik kredisi ile ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"2025 yılını aile yılı ilan ettik. 2025 aile yılı kapsamında birçok yeni projeyi de hayata geçiriyoruz. 14-28 Mayıs seçim sürecinde milletimize söz verdiğimiz Aile ve Gençlik Fonu'nu deprem bölgemizde başlatmıştık. Evliliğe ilk adım atan gençlerimize 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği sunuyoruz. Yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi desteğini 81 ilin tamamında uygulamaya alıyoruz.’’
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Aile ve Gençlik Fonu başvuruları, ülke genelinde 13 Ocak 2025 Pazartesi günü itibarıyla başladı.
Yeni evlenecek çiftler, başvuru işlemlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapabilirler.
EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI
EVLİLİK KREDİSİ ÖDEME PLANI
Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, kredi başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.
EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?
Yeni evlenecek gençlere sağlanan 150 bin TL'lik faizsiz kredinin başvuru şartları:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye'de ikamet etmek
Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (30 yaşından gün almamış olmak),
Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,
Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,
Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2.3 katından fazla olmamak
Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak,
Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek,
Daha önce proje kapsamında krediden faydalanmamış olmak.
EVLİ ÇİFTLER BAŞVURABİLECEK Mİ?
Krediye medeni durumu bekâr olan çiftlerden resmi nikâh tarihlerine en az 2 en çok 6 ay kalmış olanlar başvuru yapabilir. Eşini kaybetmiş ya da boşanmış olanlar da şartları taşımaları halinde başvuru yapabilir.