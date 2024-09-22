Evlilik kredisi başvurusu, yeni evlenecek çiftlere maddi destek sağlamak amacıyla devlet tarafından sunulan önemli bir fırsattır. Bu kredi, evlilik masraflarını karşılamak için çiftlere önemli ölçüde kolaylık sağlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gençlerin evlilik kredisine daha hızlı ve kolay başvurabilmeleri için özel internet sitesi hazırladı. Evlilik kredisi ile 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz ve 150 bin lira kredi desteği sağlanıyor. Peki evlilik kredisi çekmek için evlenecek çiftlerin taşımaları gereken şartlar neler? İşte evlilik kredisi sitesi başvuru ekranı.
Evlilik kredisi, evlenmek isteyen gençlere maddi destek sağlamak amacıyla sunulan bir kredi türüdür. Evlenecek gençler, bu krediden faydalanarak düğün masraflarını karşılayabilir ve hayallerindeki evliliği gerçekleştirebilirler. Evlilik kredisi başvurusu için ailegenclikfonu.aile.gov.tr internet sitesi üzerinden detaylı bilgiye ulaşılabilir ve başvuru işlemleri kolayca yapılabilir. Peki evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte evlilik kredisi çekmek için evlenecek çiftlerin taşımaları gereken şartlar:
Evlilik kredisi başvurusu nereden yapılıyor?
Yeni bir hayata başlamak isteyen genç çiftler için önemli bir destek olan evlilik kredisi için ailegenclikfonu.aile.gov.tr adresinden online başvuru yapabilirsiniz. Evlenecek gençlere özel olarak sunulan bu kredi sayesinde, evlilik hazırlıklarını daha rahat bir şekilde tamamlayabilirsiniz.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Gençlik Fonu Projesi kapsamında gençlerin evlilik kredisine daha hızlı ve kolay başvurabilmeleri için özel internet sitesi hazırladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, evlenecek gençlere yönelik hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu Projesi kapsamındaki çalışmalar sürüyor.
Deprem bölgesindeki bazı illerde pilot uygulaması başlayan, ardından yurt genelinde doğurganlık hızının en düşük olduğu üç şehre son olarak Osmaniye'nin eklenmesiyle genişleyen proje kapsamında yeni bir çalışma daha yapıldı.
Bakanlık, evlenecek gençlerin evlilik kredisine daha hızlı ve kolay başvurabilmeleri için "ailegenclikfonu.aile.gov.tr" internet sitesini hizmete aldı.
Hazırlanan internet sitesinde, evlilik kredisine ilişkin haberler, görseller, başvuru kılavuzu, duyurular yer alıyor, desteğe nasıl başvuru yapılacağı uygulamalı gösteriliyor.
Sitede, çiftlerin sahip olduğu her türlü kaynağı etkili şekilde yönetmesi ve karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlem almalarına katkıda bulunulması için eğitim içerikleri de bulunuyor.
Evlilik kredisi çekmek için evlenecek çiftlerin taşımaları gereken şartlar neler?
•Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
• Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (30 yaşından gün almamış olmak),
• 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,
• Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı 2 asgari ücretten fazla olmamak,
• Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,
• Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek,
• Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak.