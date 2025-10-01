Faizsiz evlilik kredisiyle ilgili yeni düzenlemeler açıklandı. Artık 18-25 yaş aralığında olan çiftler için kredi tutarı 250 bin liraya yükseltildi. Eğer çiftlerin yaşı 26-29 arasında ise verilecek kredi 200 bin lira olacak. Ayrıca gelir kriterinde de değişikliğe gidildi; başvuru sahiplerinin son 6 aylık gelir ortalamasının asgari ücretin 2,3 katı yerine 2,5 katını aşmaması şart koşulacak. Peki, güncellenen şartların ardından evlilik kredisi başvuruları başladı mı? Evlilik kredi destek başvuru şartları neler? İşte detaylar.

1 /7 Faizsiz evlilik kredisi tutarları güncellendi. Çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi miktarını 250 bin lira, çiftler 26-29 yaş aralığında ise kredi tutarını 200 bin lira ödeme yapılacak. Gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay geliriyle ilgili başvuru şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkartıldı. Peki evlilik kredisine başvuruları başladı mı? İşte evlilik kredisi başvuru şartları.

2 /7 Evlilik kredisine başvuruları başladı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ocak 2026 itibarıyla artırılacak Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki evlilik kredisine başvuruların bugün başladığını bildirdi.

3 /7 Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yuva kuracak gençlere verilecek destekle ilgili duyurulan yeni düzenlemenin detaylarını paylaştı.

4 /7 "Aile Yılı"nda gençlerin desteklenmesine, ailelerin güçlendirilmesine devam edildiğini vurgulayan Göktaş, "Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi miktarını 250 bin liraya çıkarıyoruz. Çiftlerimiz 26-29 yaş aralığında ise kredi tutarını 200 bin liraya yükseltiyoruz. Güncellenen Aile ve Gençlik Fonu kredileri için başvuruları bugün itibarıyla almaya başladık." ifadelerini kullandı.

5 /7 Evlilik kredisi başvuru şartları neler?? Göktaş, fondan daha fazla gencin yararlanması için gelir şartını da yükselttiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay geliriyle ilgili başvuru şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkarıyoruz.

6 /7 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin geri ödemelerini her çocuk için 12 ay olacak şekilde erteliyoruz. Bu düzenlemeyle birlikte 81 ilimizde daha fazla genç çifte ulaşarak yuva kurma süreçlerinde yanında olmaya devam edeceğiz."