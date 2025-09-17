Eylül ayına ilişkin toplam 7,1 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıkları vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlandı. Bakanlık, kapsamlı ve insan odaklı sosyal yardım politikalarını sürdürüyor. Peki, eylül ayı yaşlı ve engelli aylıkları yattı mı? Yaşlı ve engelli maaşı sorgulama e-Devlet ekranı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aylık düzenli olarak hak sahiplerine yatırılan yaşlı ve engelli aylıklarının Eylül ödemeleri hesaplara geçmeye başladı. Peki, yaşlı ve engelli maaşı nereden sorgulanır? İşte, detaylar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini, bu hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü kaydetti.
Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarında olduklarını vurgulayan Göktaş, "Bu doğrultuda eylül ayı için 4 milyar lira yaşlı aylığı, 3,1 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 7,1 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞI SORGULAMA
Yaşlı ve engelli aylıklarının yatıp yatmadığına dair bilgiyi e-Devlet üzerinden alabilirsiniz.
YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ