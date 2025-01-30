EYT'siz prim yaş listesi yenilendi! 1996-1997-1998-1999 öncesi emeklilik tablosu: 49 50 51 yaşında emeklilik...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması beklenen prim indirimi düzenlemesi, milyonlarca Bağ-Kur sigortalısının gündeminde. Düzenleme kapsamında bakkal, kasap, berber gibi küçük esnafların yanı sıra çiftçi Bağ-Kur'lular da prim gün sayısındaki indirimden yararlanacak. Mevcut sistemde 9.000 prim günüyle emekli olabilen Bağ-Kur'lular için bu sürenin 7.200 güne düşürülmesi planlanıyor. Böylece prim eşitlemesi sağlanarak, küçük esnafa ve çiftçilere 5 yıl daha erken emeklilik yolu açılacak. İşte merak edilenler…
Bağ-Kur sigortalılarının uzun süredir beklediği prim indirimi düzenlemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulmaya hazırlanıyor. 2008’de gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı SGK çatısı altında birleştirilmiş olsa da, prim günleri açısından norm birliği sağlanamamıştı. Yeni düzenlemeyle, Bağ-Kur’lu küçük esnaf ve çiftçilerin emeklilik için gereken prim günü sayısının 9.000’den 7.200’e düşürülmesi planlanıyor. Böylece SSK’lılarla eşit şartlarda emeklilik imkânı sağlanacak. Küçük esnaf ve çiftçiler için önemli avantajlar sunacak düzenlemenin kısa sürede Meclis gündemine alınması bekleniyor.
Bağ-Kur’lular İçin Prim Gün Şartı Düşüyor! İşte Yeni Düzenlemenin Detayları
Bağ-Kur sigortalılarının uzun süredir beklediği prim indirimi düzenlemesi, Meclis gündemine geliyor. Yeni yasa ile küçük esnaf ve çiftçiler için emeklilik şartları daha erişilebilir hale gelecek. İşte emeklilik sürecini yakından ilgilendiren değişiklikler ve detayları:
Mevcut Prim Gün Şartları
Çalışanların emeklilik koşulları, sigortalı oldukları kurum ve işe giriş tarihlerine göre değişiklik gösteriyor:
SSK:
1999 öncesi emeklilik için 5000-5975 gün prim gerekiyor.
1999 sonrası 7000 gün şartı uygulanıyor.
2008’den itibaren kadın ve erkek için prim gün şartı 7200 olarak belirlenmiş durumda.
Emekli Sandığı:
Kadınlar için 7200 gün (20 yıl), erkekler için 9000 gün (25 yıl) prim ödeme şartı bulunuyor.
Bağ-Kur:
1999 öncesinde kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 gün prim şartı vardı.
1999 sonrasında ise kadın ve erkekler için eşitlenerek 9000 gün olarak uygulanıyor.
Son Yedi Yıl Kuralı
Farklı sigorta kollarına prim ödeyenlerin emeklilik hakkı, son yedi yıllık sigortalılık süresine göre belirleniyor. Son yedi yılda hangi kuruma daha fazla prim ödenmişse, o kurumun emeklilik şartları geçerli oluyor. Ancak 1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olanlar için bu kural değişti. Bu kişilerde tüm çalışma sürecindeki prim ödemeleri dikkate alınıyor.
Yeni Düzenleme Neleri Kapsıyor?
Bağ-Kur sigortalıları için 9000 gün olan prim ödeme süresi 7200 güne indirilecek. Bu düzenleme, yaklaşık 1 milyon küçük esnaf ve çiftçiyi doğrudan ilgilendiriyor. SSK’lılarla eşit şartlarda emeklilik hakkı sağlayacak bu değişiklik, hem kadınlar hem de erkekler için geçerli olacak.
Kimler Yararlanabilecek?
Bağ-Kur prim indirimi düzenlemesinden aşağıdaki gruplar faydalanabilecek:
Basit usulde vergilendirilen küçük esnaflar (bakkal, kasap, berber, terzi vb.)
Çiftçi Bağ-Kur’lular
Ancak düzenlemenin kapsamı, yasa teklifinin detaylarının netleşmesiyle kesinleşecek.
Prim Borcu Olanlar Ne Yapacak?
Bağ-Kur’lular arasında prim borcunu ödeyemediği için prim günleri dondurulanlar bulunuyor. Bu kişiler, ihya yöntemiyle eksik günlerini tamamlayabilecek. İhya işlemi, dondurulan prim günlerinin güncel brüt asgari ücret üzerinden satın alınarak tekrar geçerli hale getirilmesi anlamına geliyor.
Emeklilik Yaşı Değişecek mi?
Prim gün şartındaki düşüş, emeklilik yaşında bir değişikliğe yol açmayacak.
Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı devam edecek.
1 Mayıs 2008 sonrası sigortalı olanlar için yaş şartı kademeli olarak 65’e kadar yükselecek.
EYT’liler Düzenlemeden Yararlanacak mı?
Evet, EYT kapsamındaki Bağ-Kur’lular da yeni düzenlemeden faydalanabilecek.
8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için 9000 gün yerine 7200 günle emeklilik imkânı doğacak. Ancak, son yedi yıl kuralında herhangi bir değişiklik yapılması öngörülmüyor.
Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılacak?
Düzenleme yasalaştığında, prim gün sayıları otomatik olarak güncellenecek.
Ancak emeklilik için yaş şartını tamamlayanların SGK’ya başvuru yapması gerekecek.
Bağ-Kur prim indirimiyle ilgili düzenlemenin kısa süre içinde Meclis’e sunulması bekleniyor. Yeni gelişmeler oldukça detayları paylaşacağız.