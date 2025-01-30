EYT'siz prim yaş listesi yenilendi! 1996-1997-1998-1999 öncesi emeklilik tablosu: 49 50 51 yaşında emeklilik...

Son Yedi Yıl Kuralı

Farklı sigorta kollarına prim ödeyenlerin emeklilik hakkı, son yedi yıllık sigortalılık süresine göre belirleniyor. Son yedi yılda hangi kuruma daha fazla prim ödenmişse, o kurumun emeklilik şartları geçerli oluyor. Ancak 1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olanlar için bu kural değişti. Bu kişilerde tüm çalışma sürecindeki prim ödemeleri dikkate alınıyor.