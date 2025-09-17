FED faiz kararı için bekleyiş devam ediyor. Küresel piyasalar FED'in açıklayacağı faiz kararına gözünü dikti. ABD işgücü piyasasını desteklemek için FED'in faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak FED'in 25 baz puan mı yoksa 50 baz puanlık bir indirim yapacağı ise bilinmiyor. Peki FED faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak?