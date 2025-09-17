Piyasalarda dalgalanma sürerken gözler bugün açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın faiz kararına çevrildi. Peki faizde beklenti ne? ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Karar sonrası gram altın 5 bin TL’yi aşar mı? İşte tahminler...
FED faiz kararı için bekleyiş devam ediyor. Küresel piyasalar FED'in açıklayacağı faiz kararına gözünü dikti. ABD işgücü piyasasını desteklemek için FED'in faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak FED'in 25 baz puan mı yoksa 50 baz puanlık bir indirim yapacağı ise bilinmiyor. Peki FED faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak?
GÖZLER KRİTİK FAİZ KARARINDA!
Altın fiyatlarındaki sert yükseliş yatırımcıların radarında yer alırken, piyasada yön de bugün belli olacak. ABD Merkez Bankası saat 21.00’de kritik faiz kararını açıklayacak. Piyasada son dönemde faiz indirimi beklentilerinin fiyatlanmasıyla birlikte altında yukarı yönlü ivmelenme hızlanmıştı.
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası'nın yılbaşında yayımladığı takvime göre, eylül ayı Fed toplantısı 16 Eylül itibariyle başladı. Faiz kararı 17 Eylül saat 21.00'de duyurulacak. Fed Başkanı Powell 21.30'da açıklamalarda bulunacak.
POWELL'IN AÇIKLAMALARI KRİTİK OLACAK
Piyasalar sadece faiz kararına değil, Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalara da odaklanmış durumda. Powell’ın vereceği mesajlar, yılın geri kalanında Fed’in politika yol haritasına ilişkin ipuçları sağlayacak.
FED FAİZ BEKLENTİSİ
Analistler, zayıf istihdam ve görece güçlü enflasyon görünümünün yatırımcıları, Fed’in 17 Eylül’de faiz indirimine gideceğine büyük ölçüde ikna ettiğini, para piyasası fiyatlamalarında Fed’in gelecek haftaki toplantısında politika faizinde 25 baz puan indirime kesin gözüyle bakıldığını ve yıl sonuna kadar toplam 3 indirim beklendiğini belirtti.
Rabobank Çapraz Varlıklar Strateji Başkanı Christian Lawrence ise, "Fed'den eylül toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi bekliyoruz açıklanan enflasyon raporunda da görüldüğü gibi enflasyonist baskılar yeniden artıyor." dedi.