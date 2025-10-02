Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine toplantısı sonrası duyurduğu evlilik kredisi düzenlemesine ilişkin yeni gelişme var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 Ocak ayından itibaren artırılacak Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlilik kredisi başvurularının başladığını açıkladı. Peki genç çiftlere sunulacak faizsiz evlilik kredisi tutarı ne kadar olacak? Evlilik kredisine başvurmak için hangi şartlar aranıyor? İşte merak edilen detaylar.