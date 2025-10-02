Evlilik kredi tutarına ilişkin müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026’nın Ocak ayı itibarıyla artırılacak Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki evlilik kredisi için başvuruların alınmaya başladığını açıkladı. Peki faizsiz evlilik kredisi kim ne kadar verilecek? Evlilik kredisi için başvurular nereden yapılacak, başvuru şartları neler?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine toplantısı sonrası duyurduğu evlilik kredisi düzenlemesine ilişkin yeni gelişme var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 Ocak ayından itibaren artırılacak Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlilik kredisi başvurularının başladığını açıkladı. Peki genç çiftlere sunulacak faizsiz evlilik kredisi tutarı ne kadar olacak? Evlilik kredisine başvurmak için hangi şartlar aranıyor? İşte merak edilen detaylar.
Faizsiz evlilik kredisi kime ne kadar verilecek?
Bakan Göktaş, Ocak 2026'da evlilik kredilerinin artırılacağını vurgulayarak şu açıklamayı yaptı: "Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi miktarını 250 bin liraya çıkarıyoruz.
Çiftlerimiz 26-29 yaş aralığında ise kredi tutarını 200 bin liraya yükseltiyoruz. Güncellenen Aile ve Gençlik Fonu kredileri için başvuruları bugün itibarıyla almaya başladık.”
Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler, ödeme planı nasıl olacak?
Fondan daha fazla gencin yararlanması için gelir şartını da yükselttiklerine değinen Göktaş, şunları kaydetti: “Gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay geliri ile ilgili başvuru şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkartıyoruz.
48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin geri ödemelerini her çocuk için 12 ay olacak şekilde erteliyoruz. Bu düzenleme ile birlikte 81 ilimizde daha fazla genç çifte ulaşarak yuva kurma süreçlerinde yanında olmaya devam edeceğiz.”
Evlilik kredisi için başvurular nereden yapılacak?
Göktaş, evlilik yolundaki genç çiftlerin Aile ve Gençlik Fonu’na "e-Devlet" ile "https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/" adresi üzerinden başvuru yapabileceğini belirterek, “Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar Türkiye genelinde 158 bin 488 çiftimiz başvurdu.
Başvuruları onaylanan 117 bin 184 çift evlilik ve danışmanlık hizmetinden yararlandı. Şu ana kadar 59 bin 54 çiftimiz ise krediden faydalanmaya hak kazandı" dedi.