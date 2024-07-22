2017-18 sezonunda doğrudan Uefa Avrupa Ligi gruplarında yer aldı. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Avrupa Ligi gruplarında Hapoel Be'er Şeva, Viktoria Plzeň ve Steaua Bükreş ile eşleşti. Grubu 3 galibiyet ve 3 yenilgi ile toplamda 9 puanla 3. sırada bitirerek Avrupa Kupalarına veda etti.

2019-20 sezonunda Uefa Avrupa Ligi Gruplarına doğrudan katıldı. Gruplarda Dynamo Kiev, Kopenhag ve Malmö ile eşleşti. Grubu 3 beraberlik ve 3 yenilgi ile toplamda 3 puanla sonuncu sırada bitirerek elendi.