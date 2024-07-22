|
Özgün

Lugano nerenin, hangi ülkenin takımı? FC Lugano hakkında bilgiler

13:29 - 22/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 13:34 - 22/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
<p>Lugano hangi ülkenin takımı?</p>
Lugano hangi ülkenin takımı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 2. ön eleme turu maçında Lugano ile karşılaşacak. Futbolseverler, Lugano hakkında bilgileri araştırıyor. Peki Lugano nerenin, hangi ülkenin takımı? Lugano oyuncu kadrosunda kimler var?

1/ 9

Lugano, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi. FC Lugano hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, FC Lugano nerenin, hangi ülkenin takımı?

2/ 9

Lugano nerenin, hangi ülkenin takımı, ne zaman kuruldu?

Lugano Futbol Kulübü, İsviçre'nin Lugano kentini Super League'de temsil eden takımdır. 1908 yılında kurulan Lugano Futbol Kulübü, 2004 yılında maddi sorunları nedeniyle küme düşürüldükten sonra AC Lugano adıyla yeniden kuruldu.

2008'de adını yeniden Lugano Futbol Kulübü (Lugano FC) olarak değiştirdi. Kulüp, maçlarını Cornaredo Stadyumu'nda oynamaktadır.



3/ 9

Lugano kulübü tarihçesi

Kulüp ilk Avrupa Kupası maçına 1968-69 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda çıktı. O sezon ilk turda eşleştiği Barcelona takımına evinde 1-0 ve deplasmanda 3-0 yenilerek kupaya veda etti.

1971-72 sezonunda Uefa Kupasında 1. Turda eşleştiği Legia Varşova takımına 3-1 ve 0-0 sonuçları ile elendi.

4/ 9

1993-94 sezonunda Kupa Galipleri Kupası Ön Eleme Turunda Neman Grodno takımını evinde 5-0 yenerek Avrupa Kupalarında ilk galibiyetini elde etti. Deplasmanda rakibine 2-1 kaybetmesine rağmen tur atlamayı başardı. Sonraki turda eşleştiği Real Madrid'e evinde 3-1 deplasmanda 3-0 yenilerek kupaya veda etti.

5/ 9

1995-96 sezonunda Uefa Kupasında Jeunesse Esch takımını 4-0 ve 0-0 skorları ile elemeyi başardı. Sonraki turda İnter karşısında büyük bir sürprize imza attı. Evinde İnter ile 1-1 beraber kalan Lugano deplasmanda 1-0 kazanarak rakibini elemeyi başardı. Sonraki turda eşleştiği Slavia Prag'a evinde 2-1 ve deplasmanda 1-0 yenilerek kupaya veda etti.

6/ 9

2001-02 sezonunda Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turunda eşleştiği Shakhtar Donetsk'ı evinde 2-1 yenmesine rağmen deplasmanda 3-0 yenilerek kupaya veda etti.

2002-03 sezonunda Uefa Kupası'nda eşleştiği FK Ventspils takımını evinde 1-0 yenmesine rağmen deplasmanda 3-0 yenilerek kupaya veda etti.

7/ 9

2017-18 sezonunda doğrudan Uefa Avrupa Ligi gruplarında yer aldı. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Avrupa Ligi gruplarında Hapoel Be'er Şeva, Viktoria Plzeň ve Steaua Bükreş ile eşleşti. Grubu 3 galibiyet ve 3 yenilgi ile toplamda 9 puanla 3. sırada bitirerek Avrupa Kupalarına veda etti.

2019-20 sezonunda Uefa Avrupa Ligi Gruplarına doğrudan katıldı. Gruplarda Dynamo Kiev, Kopenhag ve Malmö ile eşleşti. Grubu 3 beraberlik ve 3 yenilgi ile toplamda 3 puanla sonuncu sırada bitirerek elendi.

8/ 9

2022-23 sezonunda Uefa Konferans Ligi'nde 3. Ön Eleme Turunda eşleştiği Hapoel Be'er Şeva takımına evinde 2-0 ve deplasmanda 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

2023-24 sezonunda Uefa Avrupa Ligi play-off turunda eşleştiği Union Saint-Gilloise takımına evinde 1-0 ve deplasmanda 2-0 yenilerek yoluna Konferans Ligi'nde devam etti. Grup aşamasında Club Brugge, Bodø/Glimt ve Beşiktaş takımları ile eşleşti.

9/ 9

Lugano oyuncu kadrosu

Amir Saipi

Kreshnik Hajrizi

Albian Hajdari

Jhon Espinoza

Roman Macek

Adrian Durrer

Žan Celar

Mattia Bottani

Renato Steffen

Attilio Morosoli

Serif Berbic

Jonathan Sabbatini (Kaptan)

Fotis Pseftis

Anto Grgić

Lars Lukas Mai

Hicham Mahou

Shkelqim Vladi

Yanis Cimignani

Ayman El Wafi

Milton Valenzuela

Uran Bislimi

Martim Marques

Boris Babic

Abel Marc

Hadj Mahmoud

Ignacio Aliseda

Allan Arigoni

Noah De Queiroz

Sebastian Osigwe

Steven Deana

#Lugano
#Lugano oyuncu kadrosu
#Lugano takımı
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
BİM 23-27 Temmuz aktüel indirimli ürünler kataloğunu yayınladı: Bu hafta BİM'de neler var? Elektrikli bisiklet, benzinli ATV, küçük ev aletleri raflarda...