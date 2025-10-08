Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (FED) ile ilgili faiz indirim beklentilerinin gücünü koruması sayesinde haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Ancak, piyasaların odağında kritik bir belirsizlik bulunuyor: ABD hükümetinin yeniden açılma süreci.

Hükümetin geçici olarak kapanması ve federal kurumların hizmetlerini durdurması, ülkedeki ekonomik verilerin açıklanmasını engelledi. Bu durum, FED'in Ekim 2025'te alacağı para politikası kararlarına yönelik önemli soru işaretleri oluşturuyor.

FED, faiz kararlarını belirlerken enflasyon, istihdam ve büyüme gibi temel ekonomik verilere dayanıyor. Verilerin gecikmesi veya eksik gelmesi, FED'in faiz indirimi veya diğer politika adımlarını atarken kullanacağı veri setini daraltıyor, bu da kararın zamanlaması ve yönü konusunda piyasalarda kafa karışıklığına neden oluyor.