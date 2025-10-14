ABD Merkez Bankası'nın ekim ayı faiz kararı toplantısı öncesinde piyasalar bir hayli hareketli. Faiz indirimine yönelik beklenti nedeniyle altın fiyatlarında tarihî yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Eylül ayında politika faizini 25 baz puan indiren FED'in, ABD'de hükümetin kapanmasında dolayı atacağı adımlar yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. Peki, ekim ayı FED faiz kararı ne zaman? ABD Merkez Bankası faiz indirimi olacak mı beklenti ne yönde? İşte 2025 FED ekim ayı faiz toplantı tarihi.
ABD Merkez Bankası (FED) kararları, dolar, altın, borsa ve kripto para piyasaları üzerindeki doğrudan etkisi nedeniyle tüm küresel yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Eylül ayında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4.00-4.25 aralığına çeken FED'in, ABD'de yaşanan hükümet kapanması nedeniyle atacağı adımlar yatırımcıların dikkatle takibinde. Peki FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 FED ekim ayı faiz toplantı tarihi.
EKİM AYI FED FAİZ TOPLANTISI Q NE ZAMAN?
FED’in 2025 yılı toplantı takvimine göre bir sonraki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 29 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
EKİM AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Toplantının ardından faiz kararı, 29 Ekim akşamı Türkiye saatiyle 21.00’de merakla beklenen ekim ayı FED faiz kararı duyurulacak.
FED FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI, BEKLENTİ NE YÖNDE?
ABD'de hükümetin yeniden açılma sürecine ilişkin gelişmeler yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken, kapanmadan dolayı ekonomik verilerin açıklanmaması ABD Merkez Bankasının (FED) para politikalarında atacağı adımlara yönelik soru işareti oluşturuyor.
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasıyla haftaya pozitif başladı.
FED, 2025 yılının altıncı toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4.00-4.25 aralığına çekti. Bu indirim, yılın ilk faiz indirimi kararı olma özelliğinde.
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (FED) ile ilgili faiz indirim beklentilerinin gücünü koruması sayesinde haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Ancak, piyasaların odağında kritik bir belirsizlik bulunuyor: ABD hükümetinin yeniden açılma süreci.
Hükümetin geçici olarak kapanması ve federal kurumların hizmetlerini durdurması, ülkedeki ekonomik verilerin açıklanmasını engelledi. Bu durum, FED'in Ekim 2025'te alacağı para politikası kararlarına yönelik önemli soru işaretleri oluşturuyor.
FED, faiz kararlarını belirlerken enflasyon, istihdam ve büyüme gibi temel ekonomik verilere dayanıyor. Verilerin gecikmesi veya eksik gelmesi, FED'in faiz indirimi veya diğer politika adımlarını atarken kullanacağı veri setini daraltıyor, bu da kararın zamanlaması ve yönü konusunda piyasalarda kafa karışıklığına neden oluyor.