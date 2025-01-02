Ferdi Tayfur, 79 yaşındaki hayatını kaybetti. Yaşamını sürdürdüğü Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanan Ferdi Tayfur, önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna sevk edilmişti. Usta sanatçı Ferdi Tayfur’un cenaze merasimine ilişkin detaylar netleşti. Peki Ferdi Tayfur ne zaman nerede defnedilecek?
Geçtiğimiz ay Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde yüksek tansiyon nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan usta sanatçı Ferdi Tayfur, 79 yaşında Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şarkıcı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur'un cenaze törenine ilişkin detaylar belli oldu. Peki Ferdi Tayfur ne zaman nerede defnedilecek? İşte Ferdi Tayfur’un cenaze törenine ilişkin detaylar.
Ferdi Tayfur ne zaman nerede defnedilecek?
Tedavi gördüğü hastanede vefat eden ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur'un cenaze törenine ilişkin detaylar belli oldu.
Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül'ün yaptığı açıklamaya göre, usta sanatçı için 4 Ocak Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlenecek.
Tayfur'un cenazesi ikindi vakti Emirgan Çınaraltı Camisi'nde kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Muğla'daki tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin isteği üzerine askeri uçakla Antalya'ya sevk edilen Ferdi Tayfur, Medical Park Antalya Hastanesinde bir süre önce ameliyat edildi. Yaşamını sürdürdüğü Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanan Ferdi Tayfur, önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna sevk edilmişti.
Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sonrası sanatçı, 16 Aralık'ta Muğla'dan Antalya'daki hastaneye nakledilmiş ve burada kendisine sinüs ameliyatı yapılmıştı.
Sanatçının, daha önce Antalya'da bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı belirtilmişti. Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de de oğlunun böbreği nakledilmişti.