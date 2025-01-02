Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçı Ferdi Tayfur için 4 Ocak Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Tayfur'un cenazesi ikindi vakti Emirgan Çınaraltı Camisi'nde kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Ferdi Tayfur’un 5 çocuğu vardır. Peki Ferdi Tayfur’un çocuklarının ismi nedir? Ferdi Tayfur kiminle evlendi, eşleri kimdir, adları nedir?
Antalya'daki bir hastanede tedavi gören 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur, yaşamını yitirdi. Muğla'daki tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin isteği üzerine askeri uçakla Antalya'ya sevk edilen Ferdi Tayfur, Medical Park Antalya Hastanesinde bir süre önce ameliyat edildi. Tayfur, aynı hastanede hayatını kaybetti. Peki Ferdi Tayfur’un kaç çocuğu var? Ferdi Tayfur kiminle evlendi eşleri kimdir, adları nedir?
Ferdi Tayfur kiminle evlendi? Ferdi Tayfur’un eşleri kimdir?
Ferdi Tayfur’un eşleri şunlardır:
Zeliha Turanbayburt
Necla Nazır
Habibe Ünyanı Demir
Ferdi Tayfur’un kaç çocuğu var?
Ferdi Tayfur, üç farklı birliktelikten toplamda 5 çocuk sahibidir. İşte Ferdi Tayfur'un çocuklarının isimleri:
Timur Tayfur: Timur, yıllar sonra babasıyla tanışmıştır.
Tuğçe Tayfur: Necla Nazır ile olan evliliğinden dünyaya gelmiştir. Tuğçe Tayfur, babasının izinden giderek müzik dünyasında başarılı bir kariyer yapmıştır.
Tuğba Tayfur: İlk eşi Zeliha Turanbayburt’tan dünyaya gelen büyük kızı.
Funda Tayfur: İlk eşi Zeliha Turanbayburt’tan doğan diğer kızı.
Taha Tayfur: Habibe Ünyanı Demir’den olan oğlu. Taha, Ferdi Tayfur’un 64 yaşında dünyaya gelen en küçük çocuğudur.