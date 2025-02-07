Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçı Ferdi Tayfur için 4 Ocak Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlendi. Tayfur'un cenazesi İkindi vaktini müteakip Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ferdi Tayfur’un vefatının ardından vasiyetnamesinin açılma davası başladı. Ünlü sanatçı mirasının bir kısmını yakınlarına bırakırken bir kısmını da Darüşşafaka Cemiyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve LÖSEV Lösemili Çocuklar Vakfı’na bağışladı. Peki Ferdi Tayfur’un çocuklarının ismi nedir? Ferdi Tayfur kiminle evlendi, eşleri kimdir, adları nedir? Ferdi Tayfur mirasını hangi çocuklarına bırakı?
Antalya'daki bir hastanede tedavi gören 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur, yaşamını yitirdi. Muğla'daki tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin isteği üzerine askeri uçakla Antalya'ya sevk edilen Ferdi Tayfur, Antalya'da bir özel Hastanede bir süre önce ameliyat edildi. Tayfur, aynı hastanede hayatını kaybetti. Peki Ferdi Tayfur’un kaç çocuğu var? Ferdi Tayfur kiminle evlendi eşleri kimdir, adları nedir?
Ferdi Tayfur kiminle evlendi? Ferdi Tayfur’un eşleri kimdir?
Ferdi Tayfur’un eşleri şunlardır:
Zeliha Turanbayburt
Necla Nazır
Habibe Ünyanı Demir
Ferdi Tayfur’un kaç çocuğu var?
Ferdi Tayfur, üç farklı birliktelikten toplamda 5 çocuk sahibidir. İşte Ferdi Tayfur'un çocuklarının isimleri:
Timur Tayfur: Timur, yıllar sonra babasıyla tanışmıştır.
Tuğçe Tayfur: Necla Nazır ile olan evliliğinden dünyaya gelmiştir. Tuğçe Tayfur, babasının izinden giderek müzik dünyasında başarılı bir kariyer yapmıştır.
Tuğba Tayfur: İlk eşi Zeliha Turanbayburt’tan dünyaya gelen büyük kızı.
Funda Tayfur: İlk eşi Zeliha Turanbayburt’tan doğan diğer kızı.
Taha Tayfur: Habibe Ünyanı Demir’den olan oğlu. Taha, Ferdi Tayfur’un en küçük çocuğudur.
Ferdi Tayfur mirasını hangi çocuklarına bırakı?
Türk arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur’un vefatının ardından Muğla’nın Marmaris ilçesinde 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde vasiyetnamesinin açılma davası başladı. Ferdi Tayfur’un 17 Ekim 2024’te noter huzurunda yazdırdığı vasiyeti, Marmaris Adliyesi’nde açıklandı. Duruşmaya, eşi Zeliha Tayfur Bayburt, kızları Funda Bayburt ve Tuğba Turanbayburt, oğlu Emirhan Turanbayburt, oğlu Timur Turanbayburt ve sanatçı Necla Nazır’dan olan kızı Tuğçe Tayfur avukatları ile, bir çocuğunun annesi Ümyanı Demir ve birlikte yaşadığı yeğenleri Şirin Gözalıcı ve Nilüfer Gözalıcı ile anneleri katıldı.
Açıklanan vasiyete göre, Ferdi Tayfur Yalova ve İstanbul’daki taşınmazlarının bir kısmını Darüşşafaka Cemiyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve LÖSEV Lösemili Çocuklar Vakfı’na bağışladı.
Marmaris Beldibi’ndeki iki daire ve İstanbul’un Fatih ilçesindeki bir daire Darüşşafaka Cemiyeti’ne, Yalova’nın Çınarcık ilçesi Esenköy bölgesinde bulunan sekiz villa LÖSEV’e, Bolu’nun Mudurnu ilçesindeki bir daire ise Türk Silahlı Kuvvetlerine bırakıldı. Sanatçının diğer mal varlıklarının ise çocuklarına, torunlarına, yeğenlerine ve resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt’a miras olarak bırakıldığı belirtildi. Sanatçının Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt’a diğer taşınmazlarını bıraktığı, beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını da Nilüfer Turanbayburt’a bıraktığı okundu.
Vasiyet okunduktan sonra aile fertlerine itirazları soruldu. Aile fertlerinden Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur Aydın’ın avukatı Edanur Yıldız Ülker vasiyete itiraz ettiklerini belirtirken diğerleri vasiyeti kabul ettiklerini beyan etti.
Ferdi Tayfur’un eşi Zeliha Tayfur Turanbayburt açıklanan vasiyetle ilgili olarak sanatçının kararına saygı duyduklarını belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetlerine, Darüşşafaka’ya ve LÖSEV’e bağış yapması bizi mutlu etti. Çünkü bu, birlikte alınmış bir karardı. Saygı duyuyor ve onur duyuyoruz" dedi.
Basın mensuplarının "Neden boşanmadınız?" sorusuna ise "Eşim öyle istedi" yanıtını verdi.
Sanatçının oğlu Turan Timur Tayfur ve Necla Nazır’dan olan kızı Tuğçe Tayfur’un avukatı Edanur Yıldız Ülker, açıklanan vasiyete itiraz ettiklerini belirtti. TSK, Darüşşafaka ve LÖSEV Lösemili Çocuklar Vakfı’na bırakılan mirastan gurur duyduklarını ifade ederek, "Şu an bazı durumlar var, buna ilişkin detaylı açıklamayı daha sonra yaparız. Zaten vasiyetnamenin iptali için de dava açtık. Mahfuz hissenin ihlal edilen kısımları için ayrıca dava açacağız. Buna ilişkin de şu anda bilgi vermeye gerek yok. Tuğçe Hanım da biraz rahatsız, biliyorsunuz hamile olduğu için. Şu an o da bu kadar erken olmasının şaşkınlığı içinde. Biz de aynı şekilde öyle olduk. İnşallah bir sonraki celsede katılır" dedi.
Vasiyete yapılan itirazın ardından 29 Nisan 2025 tarihinde vasiyet ile ilgili tekrar toplanılacağı öğrenildi.