Ferdi Tayfur mirasını hangi çocuklarına bırakı?

Türk arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur’un vefatının ardından Muğla’nın Marmaris ilçesinde 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde vasiyetnamesinin açılma davası başladı. Ferdi Tayfur’un 17 Ekim 2024’te noter huzurunda yazdırdığı vasiyeti, Marmaris Adliyesi’nde açıklandı. Duruşmaya, eşi Zeliha Tayfur Bayburt, kızları Funda Bayburt ve Tuğba Turanbayburt, oğlu Emirhan Turanbayburt, oğlu Timur Turanbayburt ve sanatçı Necla Nazır’dan olan kızı Tuğçe Tayfur avukatları ile, bir çocuğunun annesi Ümyanı Demir ve birlikte yaşadığı yeğenleri Şirin Gözalıcı ve Nilüfer Gözalıcı ile anneleri katıldı.

Açıklanan vasiyete göre, Ferdi Tayfur Yalova ve İstanbul’daki taşınmazlarının bir kısmını Darüşşafaka Cemiyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve LÖSEV Lösemili Çocuklar Vakfı’na bağışladı.