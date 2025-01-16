GASSAL OYUNCULARI KİMLER





Ahmet Kural’ın gassal Baki karakterine hayat verdiği dizinin ilk sezonunda Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu, Serkan Ercan, Eren Balkan, Ebru Cündübeyoğlu ve Demir Karahan gibi önemli isimler de bulunuyor.





GASSAL DİZİSİ KONUSU NE?





Gassal, hayatı boyunca ölümle burun buruna olan ve toplumdan uzak bir yaşam süren Baki'nin hikayesini anlatıyor. Kimsesiz insanların cenazelerini yıkayan Baki, onlar gibi olmamak için hayatında köklü değişiklikler yapmaya karar verir. Sosyalleşmeye, toplum içine karışmaya ve evlenmeye çalışır. Ancak çevresindeki modern yaşamın gariplikleri, ona bir anlam ifade etmez.





GASSAL NEREDE ÇEKİLİYOR?





Gassal dizisi çekimlerin gerçekleştiği mekanlarıyla da büyük ilgi görüyor. Baki’nin çalıştığı gasilhane, Baki’nin evi, kasabadaki cami, mekanlar ve evlerin nerelerde olduğu dizinin severleri tarafından merak ediliyor. Gassal dizisi mekanlarının bir kısmı İstanbul ve çevresi ve Kocaeli’de yer alırken dizinin bazı sahnelerinin çekimi Kılıçlı Film Platosu’nda gerçekleştirildi.



















