TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlandığı ilk sezonunda çok konuşulan Gassal'ın 2. sezon çekimleri tamamlandı. Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı Gassal'ın 2. sezonu ne zaman yayınlanacak? sorusu da dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Dizinin yeni sezon fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Gassal Baki’nin geçmişiyle yüzleşmesini ve hayata dair anlam arayışını işleyen dizinin 2. sezonunda oyuncu kadrosunda yeni isimler de yer alacak. Oyuncu kadrosuna Hande Soral ve Bayhan'ın da dahil olduğu açıklandı. Peki Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte Gassal yeni sezonu hakkındaki son gelişmeler...
Yayınlandığı ilk sezon ile izlenme rekorları kıran ve uzun süre gündemde kalmayı başaran Gassal dizisinin 2. sezonu için geri sayım sürüyor. TRT'nin Tabii platformunda yayınlanan Gassal'ın 2. sezon fragmanı da yayınlandı. Gassal Baki'nin Ölünce beni kim yıkayacak? sorusu sonrasında gelişen olaylar döngüsünde yeni sezonda nelerin yaşanacağı da şimdiden merak edilen konular arasında. Gassal 2. sezon kadrosunda Hande Soral ve Bayhan gibi isimlerinde dahil olduğu açıklandı. Peki Gassal 2. sezon tarihi belli oldu mu?
GASSAL 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Gassal dizisinin 2. sezon yayın tarihi henüz açıklanmadı. Önümüzdeki günlerde TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayın tarihinin açıklanması bekleniyor.
GASSAL OYUNCU KADROSU GENİŞLİYOR
Gassal dizi serisinde 2. sezon için heyecanlı bekleyiş sürerken, oyuncu kadrosuna da yeni isimler dahil oluyor. Dizinin yeni sezonunda Hande Soral ve Bayhan'ın da yer alacağı açıklandı. Gassal 2 sezonunda Ercan Kesal, Nazan Kesal, Serhat Kılıç gibi sanatçılar da yer alıyor.
GASSAL OYUNCULARI KİMLER
Ahmet Kural’ın gassal Baki karakterine hayat verdiği dizinin ilk sezonunda Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu, Serkan Ercan, Eren Balkan, Ebru Cündübeyoğlu ve Demir Karahan gibi önemli isimler de bulunuyor.
GASSAL DİZİSİ KONUSU NE?
Gassal, hayatı boyunca ölümle burun buruna olan ve toplumdan uzak bir yaşam süren Baki'nin hikayesini anlatıyor. Kimsesiz insanların cenazelerini yıkayan Baki, onlar gibi olmamak için hayatında köklü değişiklikler yapmaya karar verir. Sosyalleşmeye, toplum içine karışmaya ve evlenmeye çalışır. Ancak çevresindeki modern yaşamın gariplikleri, ona bir anlam ifade etmez.
GASSAL NEREDE ÇEKİLİYOR?
Gassal dizisi çekimlerin gerçekleştiği mekanlarıyla da büyük ilgi görüyor. Baki’nin çalıştığı gasilhane, Baki’nin evi, kasabadaki cami, mekanlar ve evlerin nerelerde olduğu dizinin severleri tarafından merak ediliyor. Gassal dizisi mekanlarının bir kısmı İstanbul ve çevresi ve Kocaeli’de yer alırken dizinin bazı sahnelerinin çekimi Kılıçlı Film Platosu’nda gerçekleştirildi.