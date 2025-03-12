Genel af ile ilgili soruları da yanıtlayan Bakan Tunç şu açıklamaları yaptı: Af ile ilgili bir çalışmamız yok. Şu anda konuşulan konu şu; 31 Temmuz 2023 itibariyle cezaevinde bulunmayan ancak cezaevinde bulunanlardan önce suç işleyen, suç tarihi itibariyle daha önce suç işlediği halde bu yasadan yararlanamayanlarla ilgili bir talep var. Bu konuda değerlendirme Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait.”