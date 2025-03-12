10. Yargı Paketi kapsamında genel af, kısmi af ya da yeni infaz düzenlemesi olup olmayacağı merak edilirken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan net bir açıklama geldi. Bakan Tunç, “Af ile ilgili bir çalışmamız yok.” diyerek iddialara son noktayı koydu. İşte haberin detayları.
Kamuoyunda bir süredir konuşulan genel af, 100. yıl affı gibi iddialar, 10. Yargı Paketi ile bir kez daha gündeme geldi. 55 maddelik yargı paketi, önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “100 yıl affı” ve “genel af” tartışmasını “Genel afla ilgili bir çalışma söz konusu değil.” demişti. Bakan Tunç’tan yeni bir açıkılama daha geldi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. 78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili iddianamenin kısa sürede tamamlanacağını belirten Bakan Tunç'un gündeminde başıboş köpeklerin neden olduğu vahşet de vardı. Bakan Tunç genel af ile ilgili soruyu da yanıtladı.
Genel af ve kısmi af çıkacak çıkacak mı?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. "Genel af ve kısmi af çıkacak mı?" sorusuna Bakan Tunç, "Af ile ilgili bir çalışmamız yok" dedi.
Genel af ile ilgili soruları da yanıtlayan Bakan Tunç şu açıklamaları yaptı: Af ile ilgili bir çalışmamız yok. Şu anda konuşulan konu şu; 31 Temmuz 2023 itibariyle cezaevinde bulunmayan ancak cezaevinde bulunanlardan önce suç işleyen, suç tarihi itibariyle daha önce suç işlediği halde bu yasadan yararlanamayanlarla ilgili bir talep var. Bu konuda değerlendirme Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait.”
Bakan Tunç, 10. yargı paketine ilişkin şunları dile getirmişti: ”Şu anda Meclisin gündeminde olan 9. Yargı Paketi'nde ve Meclisin gündeminde olan, milletvekillerimizin takdirine arz ettiğimiz 10. Yargı Paketi'nde de gerek ceza adalet sistemiyle ilgili, gerek cezalardaki caydırıcılıkla ilgili olarak önemli taslaklarımız var. Bazı suçlar bakımından, özellikle 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik, denetimli serbestlik uygulamalarına yönelik, koşullu salıverme uygulamalarına yönelik, Türk Ceza Kanunu'muzda özellikle bazı suçlarla ilgili alt ve üst sınırla ilgili toplumdan ve uygulayıcılardan gelen eleştirilerin ortadan kaldırılmasına yönelik bazı çalışmalarımız var."