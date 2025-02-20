TOLUN menzili ne kadar?

TOLUN yaklaşık 100 kilometre menzile sahip ve 250 lbs ağırlığında bir mühimmat olarak MK-81 bombalarına benzer özellikler taşıyor. 1 metreye kadar betonarme delme kapasitesine sahip olan mühimmat, GPS/INS navigasyon sistemine ek olarak IIR Arayıcı Başlık ile man-in-the-loop kabiliyeti sunuyor.