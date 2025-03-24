Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek kaç lira oldu? 24 Mart altın fiyatları

Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türlerinden olan gram ve çeyrek altın fiyatları gün içerisinde karışık seyir izledi. Altının ons fiyatı gün içerisinde 3 bin 24 dolar seviyelerinden işlem gördü. Gram altın 3 bin 680 lira, çeyrek altın ise 6 bin 95 lira dolaylarında. İşte 24 Mart 2025 emtia piyasalarındaki son gelişmeler ve altın fiyatları.
Emtia piyasalarından gün sonu veriler geldi. Altın fiyatlarını yakından takip edenler, özellikle gram ve çeyrek altın türlerinin bugün ne kadar olduğunu araştırmaya devam ediyor. Son haftalardaki karışık seyrini sürdüren, değerli materyallerden altın, gün içerisinde de dalgalı seyrini korudu. İşte 24 Mart tarihli altın fiyatlarındaki son durum.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 24 MART
Gram altın satış fiyatı: 3 bin 680 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 6 bin 95 TL
Yarım altın satış fiyatı: 12 bin 198 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 24 bin 296 TL
Not: Altın fiyatları saat 18.20'de alınan verilere dayanmaktadır. Fiyatlar anlık olarak değişkenlik göstermektedir.
Altının ons fiyatı 3 bin 24 dolar
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 46,00, bileşik getirisi de yüzde 51,29 seviyesinde gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2960 ve dolar/yen paritesi 149,6 düzeyinde bulunuyor. İstanbul serbest piyasada dolar 37,8930 liradan, avro 41,1810 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu yatay seyirle 3 bin 24 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,3 artışla 71,9 dolardan işlem görüyor.
Altının kilogram fiyatı 3 milyon 729 bin liraya geriledi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 3 milyon 729 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında en düşük 3 milyon 720 bin lira, en yüksek 3 milyon 734 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 azalışla 3 milyon 729 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, cuma gününü 3 milyon 738 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 831 milyon 927 bin 785,96 lira, işlem miktarı ise 763,16 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 865 milyon 242 bin 189,83 lira olarak gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Akbank ile AG Kıymetli Madenler olarak sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 3.738.000,00 3.056,00
En Düşük 3.720.000,00 3.030,00
En Yüksek 3.734.000,00 3.060,00
Kapanış 3.729.000,00 3.053,00
Ağırlıklı Ortalama 3.725.705,96 3.041,49
Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.831.927.785,96
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 763,16
Toplam İşlem Adedi 36