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Gram altının yükselişi sürecek mi? Uzman isim nakit parası olanı uyardı! 1 Nisan 2025 altın fiyatları son dakika

Gram altının yükselişi sürecek mi? Uzman isim nakit parası olanı uyardı! 1 Nisan 2025 altın fiyatları son dakika

10:071/04/2025, منگل
Yeni Şafak
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Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. 1 Nisan 2025 itibarıyla gram, çeyrek ve ons altın fiyatları yatırımcıların takibinde. Kapalıçarşı’da fiyatlar yukarı yönlü seyrederken, uzmanlar yıl içinde yeni rekorların gelebileceğine dikkat çekiyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altının yıl sonuna kadar 4.000 TL seviyelerine ulaşabileceğini belirtti. Piyasadaki son gelişmeler ve anlık fiyatlar yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

Altın fiyatları 1 Nisan 2025 itibarıyla yükselişini sürdürüyor. Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarına ilişkin belirsizlikler, altın fiyatlarını yukarı çekti. Kapalıçarşı’da gram altın 3.823 TL’den işlem görürken, çeyrek altın 6.251 TL seviyesine ulaştı. Ons altın ise uluslararası piyasalarda yükseliş trendini koruyor. Piyasalar, hafta boyunca açıklanacak ekonomik verileri ve merkez bankalarının hamlelerini yakından takip edecek.

"ELİNDE ALTINI OLAN BEKLEMELİ"

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini ahaber canlı yayınında açıkladı. Gram altının seyrine ilişkin İslam Memiş, "Kasım ayında kamuoyuna açıkladığımız bir rakam vardı: 4 bin – 4 bin 500 lira aralığı. Tekrar bu seviyeyi bekleyeceğiz. Ancak hem ons hem gram altın tarafında o teknik düzeltmeleri görmemiz gerekiyor. İlk kez alacaklar panik yapmamalı elinde altın olan eğer nakite ihtiyacı yoksa beklemeli." ifadelerini kaydetti.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 3.822,9360

Satış: 3.823,4110

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.129,9800

Satış: 3.130,6300

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 6.116,7000

Satış: 6.251,2800

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 24.463,7600

Satış: 24.925,4700

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 25.124,00

Satış: 25.362,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 12.199,36

Satış: 12.506,66

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 24.475,21

Satış: 24.936,82

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 25.042,76

Satış: 25.676,27

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.104,49

Satış: 3.029,16

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 3.515,30

Satış: 3.711,47

GREMSE ALTIN FİYATI

Alış: 62.422,00

Satış: 63.279,00

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