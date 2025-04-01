Gram altının yükselişi sürecek mi? Uzman isim nakit parası olanı uyardı! 1 Nisan 2025 altın fiyatları son dakika

"ELİNDE ALTINI OLAN BEKLEMELİ"

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini ahaber canlı yayınında açıkladı. Gram altının seyrine ilişkin İslam Memiş, "Kasım ayında kamuoyuna açıkladığımız bir rakam vardı: 4 bin – 4 bin 500 lira aralığı. Tekrar bu seviyeyi bekleyeceğiz. Ancak hem ons hem gram altın tarafında o teknik düzeltmeleri görmemiz gerekiyor. İlk kez alacaklar panik yapmamalı elinde altın olan eğer nakite ihtiyacı yoksa beklemeli." ifadelerini kaydetti.