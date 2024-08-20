Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açılacak olan KYK yurtlarına YKS, DGS, yüksek lisans öğrencileri yerleşebilecek. Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) KYK yurt başvurusu başladı mı, yurt başvuruları ne zaman başlayacak? sorusuna yanıt arıyor. Peki, KYK yurt başvuruları nasıl yapılır, yurt ücretleri ne kadar?