Yurdun bazı illerinde kar yağışı, don ve buzlanma etkisini sürdürüyor. Gümüşhane, Tunceli ve Bayburt'ta eğitime bugün ara verildi. Kar tatili yapan öğrenciler yarın okullar tatil mi? Gümüşhane Bayburt, Tunceli 5 Mart Çarşamba günü için Valilik kar tatili açıklaması yaptı mı? sorularına yanıt arıyor.
Meteoroloji’nin uyarıları sonrası bazı illerde soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 Mart Salı günü Gümüşhane, Bingöl, Tunceli ve Bayburt'ta eğitime ara verildi. Kar tatilinin keyfini çıkaran öğrenciler, “yarın okul tatil mi? Hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki Gümüşhane Bayburt, Tunceli’de yarın okullar tatil mi? 5 Mart Çarşamba Valilik kar tatili açıklaması yaptı mı?
Gümüşhane’de okullar tatil mi?
Öğrenciler ve veliler ise "Gümüşhane’de okullar tatil mi?" sorusunu gündeme getirdi. Şu ana kadar Gümüşhane Valiliği tarafından eğitim ve öğretime ara verilmesine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Gümüşhane’de bazı ilçelerde bugün okullar tatil edilmişti.
Gümüşhane'nin Kelkit ve Şiran ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Kelktit Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet yürüten resmi/özel tüm eğitim-öğretim kurumlarındaki eğitim faaliyetlerine bugün ara verildiği bildirildi.
Kamuda çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Şiran Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiği belirtildi.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet yürüten resmi ve özel tüm kurumlardaki eğitim faaliyetlerine bugün ara verildiği ifade edilen açıklamada, kamuda çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Bayburt’ta okullar tatil mi?
Bayburt Valiliğinden 5 Mart Salı günü kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların tatil olduğuna dair henüz bir açıklama gelmedi.
Bayburt Demirözü ilçesinde okullar bugün tatil olduğu açıklanmıştı.
Bayburt'un Demirözü ilçesinde kar nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Bugün, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.
Tunceli'de okullar tatil mi?
5 Mart Salı günü Tunceli’de okullar tatil mi? sorusu hem öğrenciler hem de veliler tarafından sorulmakta. Tunceli Valiliği'nin açıklamaları yakından takip edilirken, şu ana kadar bu konuda resmi bir tatil açıklaması gelmedi.
Tunceli'de eğitime bugün ara verilmişti.
Etkili olan kar yağışı nedeniyle Tunceli'de eğitime 1 gün ara verildi. Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak Tunceli İl Merkezi'nde ve tüm ilçelerimizde 4 Mart 2025 Salı günü taşımalı eğitime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir" denildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Muş, Bitlis, Bingöl, Van, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Eskişehir'in güneyi ve Adana'nın kuzey çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyıları, Manisa, Denizli, Ankara, Eskişehir'in güneyi, Adana'nın kuzey kesimleri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Kar yağışlarının Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.