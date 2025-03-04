Gümüşhane’de okullar tatil mi?

Öğrenciler ve veliler ise "Gümüşhane’de okullar tatil mi?" sorusunu gündeme getirdi. Şu ana kadar Gümüşhane Valiliği tarafından eğitim ve öğretime ara verilmesine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Gümüşhane’de bazı ilçelerde bugün okullar tatil edilmişti.

Gümüşhane'nin Kelkit ve Şiran ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Kelktit Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet yürüten resmi/özel tüm eğitim-öğretim kurumlarındaki eğitim faaliyetlerine bugün ara verildiği bildirildi.

Kamuda çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Şiran Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet yürüten resmi ve özel tüm kurumlardaki eğitim faaliyetlerine bugün ara verildiği ifade edilen açıklamada, kamuda çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.