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Gümüşhane, Kars, Artvin, Ardahan’da yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe Valilik açıklama yaptı mı?

Gümüşhane, Kars, Artvin, Ardahan’da yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe Valilik açıklama yaptı mı?

13:4519/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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20 Mart Perşembe yarın okullar tatil mi?

Soğuk hava ve kar yağışları yurdun büyük bir bölümünde etkili oluyor. Bazı kentte beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime bugün ara verildiğini açıklandı. Öğrenciler, öğrenci velileri ve eğitimciler ise hangi illerde kar tatili olduğunu merak ediyor. Peki Gümüşhane, Kars, Artvin, Ardahan’da okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe Valilik son dakika açıklama yaptı mı? Kar tatili olan iller hangileri?

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuzluklar yaşanıyor. Meteoroloji’nin uyarıları sonrası Valiliklerden kar tatili açıklaması gelmeye başladı. Kar tatili haberleri ardı ardına gelmeye devam ederken araştırmalar da hız kazandı. Peki Gümüşhane, Kars, Artvin, Ardahan’da yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe Valilik açıklama yaptı mı? İşte, 20 Mart kar tatili olan iller listesi.

Gümüşhane’de okullar tatil mi?

Gümüşhane de kar yağışından etkilenen iller arasında yer alıyor. Gümüşhane Valiliğinden 20 Mart Perşembe günü kar tatiline ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Kars’ta okullar tatil mi?

Kars’ta okullar henüz tatil edilmedi. Ancak olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle Kars Valiliği'nden gelebilecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor. Valilikten yapılacak resmi duyurular doğrultusunda herhangi bir değişiklik olması durumunda kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.

Artvin’de okullar tatil mi?

Artvin’de da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu. Artvin Valiliğinden 20 Mart Perşembe günü kar tatili için henüz bir açıklama gelmiş değil.

Ardahan’da 20 Mart Perşembe yarın okullar tatil mi?

Olumsuz hava şartlarının baş gösterdiği Ardahan’da okulların tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Ancak Ardahan’da Valiliği'nden konuyla alakalı herhangi bir açıklama yapılmadı. Ardahan’da okulların tatil olması hakkında resmi makamlardan bir açıklama gelmedi.

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