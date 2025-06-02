GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI: 2 Haziran 2025 akaryakıt fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları, Brent Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara göre artış ya da azalış gösterebiliyor. Brent Petrol'ün varil fiyatı 64 dolar seviyesinden işlem görüyor. Peki, 2 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?
Akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Bayram tatili için seyahat planı yapanlar güncel akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. İşte 2 Haziran güncel akaryakıt fiyatları...
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
- Benzin litre fiyatı: 46,83 TL
- Motorin litre fiyatı: 46,10 TL
- LPG litre fiyatı: 26,18 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 46.70 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 46,00 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25.59 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 47.50 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 46.96 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 26.09 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir’de benzin litre fiyatı: 47.84 TL
İzmir’de motorin litre fiyatı: 47.30 TL
İzmir’de LPG litre fiyatı: 26.04 TL