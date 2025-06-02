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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI: 2 Haziran 2025 akaryakıt fiyatları ne kadar?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI: 2 Haziran 2025 akaryakıt fiyatları ne kadar?

14:482/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Akaryakıt fiyatları, Brent Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara göre artış ya da azalış gösterebiliyor. Brent Petrol'ün varil fiyatı 64 dolar seviyesinden işlem görüyor. Peki, 2 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Bayram tatili için seyahat planı yapanlar güncel akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. İşte 2 Haziran güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin litre fiyatı: 46,83 TL
  • Motorin litre fiyatı: 46,10 TL
  • LPG litre fiyatı: 26,18 TL



İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 46.70 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 46,00 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25.59 TL



ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 47.50 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 46.96 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 26.09 TL



İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir’de benzin litre fiyatı: 47.84 TL

İzmir’de motorin litre fiyatı: 47.30 TL

İzmir’de LPG litre fiyatı: 26.04 TL



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#Güncel Akaryakıt Fiyatları
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