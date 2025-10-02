Akaryakıta indirim ve zam haberleri araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kuru hareketliliği ve vergi ayarlamalarının etkisiyle araç sahiplerinin en çok takip ettiği konulardan biri olan akaryakıt fiyatları, 2 Ekim 2025 Perşembe günü tabelalardaki yerini aldı. Petrol fiyatlarındaki küresel dalgalanmalar, döviz kurları ve vergilerin etkisiyle akaryakıt sektöründeki değişimler sürücülerin bütçesini doğrudan etkileyen unsurlar olarak öne çıkıyor. Peki, Benzine ve motorine (mazota) indirim ya da zam var mı?