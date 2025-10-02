Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor. 2 Ekim Perşembe gününden itibaren otogaz fiyatlarına zam gelmesi beklentisi akaryakıt fiyatlarına dikkat çekti. Bugün 2 Ekim 2025 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Akaryakıta indirim veya zam geldi mi? LPG ne kadar oldu? İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin ve motorin fiyatları...
Akaryakıta indirim ve zam haberleri araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kuru hareketliliği ve vergi ayarlamalarının etkisiyle araç sahiplerinin en çok takip ettiği konulardan biri olan akaryakıt fiyatları, 2 Ekim 2025 Perşembe günü tabelalardaki yerini aldı. Petrol fiyatlarındaki küresel dalgalanmalar, döviz kurları ve vergilerin etkisiyle akaryakıt sektöründeki değişimler sürücülerin bütçesini doğrudan etkileyen unsurlar olarak öne çıkıyor. Peki, Benzine ve motorine (mazota) indirim ya da zam var mı?
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
2 Ekim günü benzin, motorin, LPG fiyatlarına zam ya da indirim gelmedi.
İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları
Benzin litre fiyatı: 53.29 TL
Motorin litre fiyatı: 54,48 TL
LPG litre fiyatı: 26,51 TL
İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları
Benzin litre fiyatı: 53.13 TL
Motorin litre fiyatı: 54.35 TL
LPG litre fiyatı: 25,88 TL
2 EKİM ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 54.13 TL
Motorin litre fiyatı: 55.48 TL
LPG litre fiyatı: 26.40 TL
2 EKİM İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 54.46 TL
Motorin litre fiyatı: 55.81 TL
LPG litre fiyatı: 26.33 TL