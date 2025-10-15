Yeni Şafak
Akaryakıta indirim veya zam geldi mi? 15 Ekim 2025 Çarşamba benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu

14:5115/10/2025, Çarşamba
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor. Otogaz fiyatlarına zam gelmesi beklentisi akaryakıt fiyatlarına dikkat çekti. Bugün 15 Ekim 2025 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Akaryakıta indirim veya zam geldi mi? LPG ne kadar oldu? İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin ve motorin fiyatları...

Akaryakıta indirim ve zam haberleri araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kuru hareketliliği ve vergi ayarlamalarının etkisiyle araç sahiplerinin en çok takip ettiği konulardan biri olan akaryakıt fiyatları, 15 Ekim 2025 Çarşamba günü tabelalardaki yerini aldı. Petrol fiyatlarındaki küresel dalgalanmalar, döviz kurları ve vergilerin etkisiyle akaryakıt sektöründeki değişimler sürücülerin bütçesini doğrudan etkileyen unsurlar olarak öne çıkıyor. Peki, Benzine ve motorine (mazota) indirim ya da zam var mı?

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI


15 Ekim günü benzin, motorin, LPG fiyatlarına zam ya da indirim gelmedi.

İstanbul Avrupa Yakası:


İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 52.18 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 53.27 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 27,71 TL



İstanbul Anadolu Yakası:

stanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 52.00 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 53.13 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 27,08 TL









15 EKİM ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI


Ankara'da benzin litre fiyatı: 53.03 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 54.29 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 27.60 TL


15 EKİM İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI


İzmir’de benzin litre fiyatı: 53.35 TL

İzmir’de motorin litre fiyatı: 54.61 TL

İzmir’de LPG litre fiyatı: 27.53 TL


15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
