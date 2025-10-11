2026 Hac ibadeti için son dakikaya kadar uzatılan ön kayıt maratonuyla tamamlandı. Hac farizasını yerine getirmek isteyen milyonlarca Müslümanın her yıl merakla beklediği Hac kura çekimi tarihleri, en çok aranan konular arasında yer alıyor. İbadetlerini yerine getirmek isteyen hacı adayları için kayıt işlemleri 21 Eylül itibarıyla sona erdi. Diyanet İşleri'nden yapılacak olan açıklamalar takip ediliyor. Peki, Hac kurası ne zaman çekilecek? 2026 Hac kura takvimi belli oldu mu? İşte ayrıntılar.

1 /4 Hac kura çekimi ne zaman? 2026 Hac kurası ne zaman yapılacak? Güncel duyurular Diyanet İşleri Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor.

2 /4 2026 Hac Kura Çekimi Ne Zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac kura çekim tarihini henüz açıklamadı. Geçmiş uygulamalara göre kuralar genellikle Aralık-Ocak aylarında yapılıyor. 2025 hac kuralarının 31 Ekim 2024'te çekildiği göz önüne alındığında, 2026 kuralarının muhtemelen Ekim veya Kasım 2025'te yapılması bekleniyor. Kesin tarih, Diyanet'in resmi sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

3 /4 Hac Kura Çekimi Nasıl İzlenir? Hac kura çekimi, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi YouTube kanalından canlı olarak takip edilebilecek. Adaylar ve yakınları, sonuçları anlık ve şeffaf bir şekilde görebilecek.