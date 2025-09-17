HAC KAYIT ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILIR?

2026 yılında ilk defa hacca gitmek üzere müracaat etmek isteyen vatandaşlarımıza ön kayıt imkânı tanınmış olup kendilerinden kişi başı 950,00 TL (Dokuzyüzelli Türk Lirası) hac ön kayıt ücreti alınacaktır.

2026 yılı hac ön kayıt işlemleri ile 2025 yılı haccı için çekilen kuraya katıldığı halde kesin kayıt sırası gelmeyen veya kesin kayıt sırası geldiği halde vazgeçme, erteleme vb. herhangi bir sebeple hacca gidemeyen hac yolcularının kayıt yenileme işlemleri e-Devlet portali üzerinden kendilerince yapılacak ve kaydını güncelleyenlerden herhangi bir ücret alınmayacaktır.

İlk defa kayıt yaptıracak vatandaşlarımız ön kayıt ücretini anlaşmalı bankalardaki (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) hac kurumsal tahsilat hesabına yatıracaktır.







