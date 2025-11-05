Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler kura tarihlerine çevrildi. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen adaylar, işlemlerini e-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirebiliyor. Hac kurası ne zaman yapılacak? 2026 Hac kura çekimi tarihi belli oldu mu? Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için son tarih haberimizin detayında.
Hac kurası ne zaman çekilecek, sorusu ön kayıtlarını yapan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hac ön kayıt başvurusu devam ederken gözler hac kura takvimine çevrildi.
2026 HAC İBADETİ HANGİ TARİHLERDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK?
2026 Hac ibadeti Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Kurban Bayramı içerisine denk gelen dönemde gerçekleştirilen Hac ibadeti 24-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.
2026 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, “2026 yılı hac kurası 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.30’da Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda çekilecektir.” ifadelerini kullandı.
HAC KURA ÇEKİMİ NEREDEN VE NASIL İZLENİR?
15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda yapılacak kura çekimi, Hac ve Umre Kurulu üyelerinin katılımıyla noter ve basın huzurunda dijital ortamda yapılacak. Vatandaşlar kura çekimini canlı olarak takip edebilecek. Kura çekimi, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi YouTube kanalı üzerinden hacı adaylarının ve yakınlarının erişimine açılacak. Böylece adaylar, kura sonuçlarını anlık olarak takip edebilecek ve süreç şeffaf bir şekilde yürütülecek.
2026 HAC KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Hac kura çekiminin ardından, kura sonuçları gün içinde erişime sunulacak. Hac kura sonuçları e-Devlet kapısı (turkiye.gov.tr) üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifre ile ulaşılabilecek.