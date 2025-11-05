HAC KURA ÇEKİMİ NEREDEN VE NASIL İZLENİR?

15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda yapılacak kura çekimi, Hac ve Umre Kurulu üyelerinin katılımıyla noter ve basın huzurunda dijital ortamda yapılacak. Vatandaşlar kura çekimini canlı olarak takip edebilecek. Kura çekimi, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi YouTube kanalı üzerinden hacı adaylarının ve yakınlarının erişimine açılacak. Böylece adaylar, kura sonuçlarını anlık olarak takip edebilecek ve süreç şeffaf bir şekilde yürütülecek.