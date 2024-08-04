Hac ön kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor? sorusuna yanıt aranıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 5 Ağustos'ta başlayacağını müjdesini verdi. Peki hac kayıtları nereden, nasıl yapılacak? Kimler hac kayıt yenileme yapacak? İşte E Devlet hac kayıt ekranı.
Hac, İslam dininin temel ibadetlerinden biri olup, belirli şartları taşıyan her Müslümanın ömründe bir kez yapması gereken farz bir ibadettir. Kutsal topraklarda, belirli bir zaman diliminde, belirli bir usul ve sıra ile yapılan hac ibadeti, Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahiptir. Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 hac ön kayıt ve kayıt yenileme takvimini açıkladı. Peki hac ön kayıt 2025 ne zaman? Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak?
Hac ön kayıt 2025 ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı hac organizasyonumuz kapsamında hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 5 Ağustos'ta başlıyor. Bu mübarek yolculuğa çıkmaya niyet eden tüm vatandaşlarımız ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 5 Ağustos-16 Eylül tarihlerinde e-Devlet üzerinden yapabilecekler."
2025 HAC ÖN KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Daha önce herhangi bir kaydı bulunmayan ve 2025 yılında hacca gitmek üzere ilk defa müracaat etmek isteyen vatandaşlar, ön kayıtlarını 5 Ağustos-16 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirecek.
2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yine sadece e-Devlet üzerinden alınacak.
2025 HAC ÖN KAYIT FİYATI NE KADAR?
2025 yılında hacca gitmek üzere ilk defa kayıt yaptıracak olan vatandaşlar, 750 Türk Lirası olan ön kayıt ücretini anlaşmalı bankaların (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) hac kurumsal tahsilat hesabına yatırabilecek.
"2025 Yılı Hac Organizasyonu" ile hac ön kayıtlarına dair detaylı bilgiye; Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmî internet sitesi olan www.hac.gov.tr web adresinden, Genel Müdürlüğümüz sosyal medya hesaplarından (@hacveumredib) ve il-ilçe müftülüklerinden ulaşılabilecek.
Ayrıca Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü çağrı merkezinden (0 850 260 13 13) hac ön kayıt süreci ile kayıt yenilemeye dair bilgi ve destek alınabilecek.
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2025 Hac ücretleri ne kadar?
Hac ücreti, her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenir ve döviz kurlarına göre değişiklik gösterebilir.
Hac kimlere farzdır?
Hac, sağlık, servet ve yol emniyeti yönünden haccetme imkanına sahip, akıl sağlığı yerinde ve büluğ çağına erişmiş Müslümanlara farzdır. Bu şartları taşıyan kişinin imkan elde edince, geciktirmeden haccı yerine getirmesi gerekir.
Kota sınırlamaları sebebiyle müracaat ettiği halde kurada ismi çıkmadığı için hacca gidemeden ölenler, imkan bulamadığı için borçlu olarak ölmüş olmaz. Hac yolculuğuna katlanamayacak ya da fiilen haccedemeyecek derecede hasta olanlar ile yaşlılar, haccı yerine getirmekle yükümlü değildir.
Borçlanarak hacca gitmek doğru mudur?
Maddi yönden haccetme imkanına sahip olmayan kişilerin borçlanarak hacca gitmeleri gerekmez. Ancak borçlanarak hacca gitmeleri halinde, hac ibadeti geçerli olur ve kendilerinden hac sorumluluğu da düşer.
Haccın farz olması için gerekli şartları taşıdığı halde, hac mevsiminde hazır parası bulunmayan ve borç aldığı takdirde bunu daha sonra ödeme gücüne sahip olan kişilerin bu görevi bir an önce ifa etmeleri için borç alarak hacca gitmeleri uygun olur.
Bankada vadeli hesapta bekletilen para ile hac yapılır mı?
İslam dini kişilerin meşru işlerle uğraşmalarını ve geçimlerini helal yollardan elde etmelerini emreder. İbadetler de helal kazançla ifa edilmelidir. Bankada vadeli hesapta bekleyen paranın aslı helal olduğu için bu parayla hacca gidilebilir ancak bu yolla elde edilen faiz gelirlerinin sevap beklemeksizin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması ve tövbe edilmesi gerekir.