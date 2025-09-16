Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 yılında hacca gidecekler için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, yoğun talep üzerine uzatıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2026 hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinin 21 Eylül'e kadar yapılacağını duyurdu. Peki 2026 hac kuraları ne zaman çekilecek, kura çekiliş tarihi belli oldu mu?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2026 yılı Hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 11 Ağustos – 5 Eylül 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden tamamlanmıştı. Ancak Diyanet tarafından sürenin uzatıldığına dair açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, NSosyal'de yaptığı açıklamada, "2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine 21 Eylül 2025 tarihine kadar uzatıldı. Vatandaşlarımız işlemlerini 21 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden yapabilirler." ifadelerini kullandı.
HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
2025 yılında hacca gidecekler için ön kayıtlar 5 Ağustos 2024 – 16 Eylül 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Ardından kura çekimi de 31 Ekim 2024 Perşembe günü düzenlenmişti.
Geçmiş yıllara ait tarihler kaynak alındığında, 2026 hac kuralarının Ekim sonu veya Kasım başı 2025 civarında yapılması bekleniyor.
HAC KURA ÇEKİLİŞİ NASIL İZLENEBİLECEK?
Kura çekimi, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi YouTube kanalı üzerinden hacı adaylarının ve yakınlarının erişimine açılacak. Böylece adaylar, kura sonuçlarını anlık olarak takip edebilecek ve süreç şeffaf bir şekilde yürütülecek.
Canlı yayında hem kura çekilişinin işleyişine dair bilgilendirmeler yapılacak hem de kesin adayların belirlendiği anlar eş zamanlı olarak izlenebilecek.
Bu sayede yurt içi ve yurt dışında bulunan tüm hacı adayları, internet bağlantısı üzerinden süreci kolaylıkla takip etme imkanına sahip olacak.