Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2026 yılı Hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 11 Ağustos – 5 Eylül 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden tamamlanmıştı. Ancak Diyanet tarafından sürenin uzatıldığına dair açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, NSosyal'de yaptığı açıklamada, "2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine 21 Eylül 2025 tarihine kadar uzatıldı. Vatandaşlarımız işlemlerini 21 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden yapabilirler." ifadelerini kullandı.