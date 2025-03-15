ANKARA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK





Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Yine kar yağışını duyuyor olacağız önümüzdeki hafta. Yani yaklaşık 4-5 gün içerisinde, hatta bir hafta içerisinde diyebiliriz ki üzerimizdeki havada çok büyük değişiklikler bekliyoruz. Önümüzdeki hafta gelen soğuk hava beraberinde kar yağışını da getirecek. Özellikle Batı Karadeniz'de yine İç Anadolu'da Ege'nin iç kesimleri yine Doğu Anadolu da tabii her zamanki gibi kar yağışını alacak yerler arasında; ama şurada özellikle vurgulamak istiyorum. Ankaralılar kar yağışını geçtiğimiz yağışlarda çok fazla alamadılar. Ankara'nın çevresine daha çok yağış düştü. Bu gelen sistem, kuzeyde gelen sistem Ankara'da da kar yağışı bırakacak. Ankaralılar bu sefer kara doyacak gözüküyor. Önümüzdeki Çarşamba'dan itibaren kar yağışı olasılığı çok daha yüksek" ifadelerini kullandı.