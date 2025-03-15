Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. Hafta sonu yurt genelinde yağış beklenmezken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10 ile 15 derece üzerinde seyretmeye devam edecek. İşte Meteoroloji verilerine göre 15-16 Mart hafta sonu hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor. Ülke genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bugün ve yarın ülke genelinde yağış beklenmezken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
Hafta sonu ülke genelinde yağış beklenmezken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
Ayrıca rüzgarın hafta sonu genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının hafta sonu ülke genelinde mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerinde seyredeceği, salı günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.
HANGİ İLDE HAVA NASIL OLACAK?
Günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 29, İstanbul'da 24, İzmir'de 27, Samsun'da 28, Adana'da 32, Antalya'da 25, Diyarbakır'da 26 derece civarında seyredecek.
KIŞ GERİ GELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün son hava tahmin raporuna göre; ülkemiz 18 Mart Salı gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.
ANKARA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK
Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Yine kar yağışını duyuyor olacağız önümüzdeki hafta. Yani yaklaşık 4-5 gün içerisinde, hatta bir hafta içerisinde diyebiliriz ki üzerimizdeki havada çok büyük değişiklikler bekliyoruz. Önümüzdeki hafta gelen soğuk hava beraberinde kar yağışını da getirecek. Özellikle Batı Karadeniz'de yine İç Anadolu'da Ege'nin iç kesimleri yine Doğu Anadolu da tabii her zamanki gibi kar yağışını alacak yerler arasında; ama şurada özellikle vurgulamak istiyorum. Ankaralılar kar yağışını geçtiğimiz yağışlarda çok fazla alamadılar. Ankara'nın çevresine daha çok yağış düştü. Bu gelen sistem, kuzeyde gelen sistem Ankara'da da kar yağışı bırakacak. Ankaralılar bu sefer kara doyacak gözüküyor. Önümüzdeki Çarşamba'dan itibaren kar yağışı olasılığı çok daha yüksek" ifadelerini kullandı.
15-16 MART 2025 HAFTA SONU İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
15 Mart Cumartesi ve 16 Mart Pazar günlerinde sıcaklıkların 24-25 derece seviyelerine ulaşması beklenirken, Pazar günü öğleden sonra ve akşam saatlerinde lodosun kuvvetini artırarak fırtına seviyesine çıkabileceği tahmin ediliyor.
Ancak 17 Mart Pazartesi itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların hızla düşeceği ve hafta ortasına kadar 5 derece civarlarına gerileyeceği bildirildi. 19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günlerinde ise yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunuyor.