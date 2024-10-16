"Hangi illerde okullar tatil edildi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AFAD verilerine göre Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.46'da meydana gelen depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldü. Yaşanan deprem sonrası okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyordu. Peki hangi illerde okullar tatil edildi? 16 Kasım 2024 Malatya, Diyarbakır, Elazığ'da okullar tatil edildi mi, kaç gün? MEB son açıklamalar...
"Hangi illerde okullar tatil edildi? 16 Ekim 2024 Malatya, Diyarbakır, Elazığ'da okullar tatil edildi mi, kaç gün?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 16 Ekim'de Malatya merkezli gerçekleşen deprem sonrasında okullar hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyordu.
Malatya’da hissedilen bir deprem meydana gelirken, sarsıntı Diyarbakır, Tunceli ve Elazığ'da da hissedildi. AFAD'a göre, depremin büyüklüğü 5,9 olarak açıklandı.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Malatya ilimizin Kale ilçesinde, saat 10.46’da 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" ifadeleri kullanıldı.
Okullar tatil edildi
Malatya merkezli deprem sonrası Elazığ ve Malatya'da okullar tatil edildi.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, "Saha taramalarımız başladı şuan için olumsuz bir durum yok. Tüm eğitim kurumlarımız tahliye edildi eğitime 1 gün ara verildi." açıklamasında bulundu.
Okulların kaç gün tatil edileceğine yönelik yeni açıklamalar geldiği takdirde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.