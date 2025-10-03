Yeni Şafak
Hava durumu tahmini raporu Meteoroloji tarafından açıklandı: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hava durumu tahmini raporu Meteoroloji tarafından açıklandı: Hafta sonu hava nasıl olacak?

3/10/2025, Cuma
<p>Hava durumu</p>
Hava durumu

Meteoroloji’nin yayınladığı son hava durumu tahminine göre, yurt genelinde sonbahar etkisini daha belirgin hissettirmeye başlıyor. Hava sıcaklıkları hafta boyunca kademeli olarak azalacak ve mevsim normallerinin 3-5 derece kadar altına inecek. Özellikle Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu’nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Diğer bölgelerde ise parçalı bulutlu ve zaman zaman güneşli bir hava bekleniyor. Peki Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hava durumu tahmini raporu Meteoroloji tarafından açıklandı. Sıcak günler sona ererken, yurt genelinde sıcaklıklar düşecek. Bu hafta hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 derece kadar altına inecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yurdun batı, kuzey ve iç kesimlerinde yağış etkili olacak. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji hava durum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hafta sonunda Batı Karadeniz bölgesi ve Marmara kıyılarında yerel kuvvetli yağış görülecek.

Yağışların, Ege'nin güneyi ve Batı Akdeniz'in batısında yerel kuvvetli, Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yurdun batı ve iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Hangi illerde yağış var?

Akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın, gece saatlerinde etkisini artırarak Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli, Muğla'nın Marmaris, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca, Fethiye ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar ve fırtına ile birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kıyı şeridinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul’da hava nasıl olacak?

İstanbul'da havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Ankara’da hava nasıl olacak?

Ankara'da havanın parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı çevrelerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

İzmir’d hava nasıl olacak?

İzmir'de ise parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Gece ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

