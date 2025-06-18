HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2025: Anket sonucu son dakika! TÜİK TEFE-TÜFE Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Ekonomi çevrelerinin merakla beklediği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın ve borsa piyasaları üzerinde belirleyici etkisi bulunan faiz oranı, yatırımcıların odağında yer alıyor. Ekonomistlerle yapılan beklenti anketi sonuçlanırken, kararın yönüyle ilgili öngörüler de netleşmeye başladı. Peki, haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı hangi gün açıklanacak? Faiz artışı ya da sabit kalma olasılığı ne kadar güçlü?

1 /6 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için takvim işlemeye devam ediyor. Ekonomik istikrarı şekillendirecek faiz kararı, döviz ve altın piyasalarında hareketliliğe neden olabilir. Piyasa katılımcıları anketiyle ekonomistlerin beklentileri ortaya konulurken, alınacak kararın sinyalleri de gelmeye başladı. Peki, Merkez Bankası haziran ayı faiz kararını ne zaman açıklayacak? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?

2 /6 2025 HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde kamuoyu ile paylaşıyor. Bu kapsamda; Haziran ayı enflasyon oranı rakamları 5 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.

3 /6 MERKEZ BANKASI 2025 HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ YAYIMLANDI! TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,77 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,61'e geriledi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 30,35'ten 29,86'ya düştü. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,06'dan 24,56'ya inerken, 24 ay sonrası için de yüzde 17,77'den 17,35'e geriledi.

4 /6 YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,35 iken, bu anket döneminde yüzde 29,86 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,06 iken, bu anket döneminde yüzde 24,56 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,77 iken, bu anket döneminde yüzde 17,35 olarak gerçekleşmiştir. Haziran ayı enflasyon beklentisi 2025 tahmini anketi açıklandı TÜİK TEFE-TÜFE Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak

5 /6 12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ 2025 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,40 olasılıkla yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 47,37 olasılıkla yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 20,91 olasılıkla ise yüzde 26,00 - 28,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir. Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 14,29’unun beklentilerinin yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 47,62’sinin beklentilerinin yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 26,98’inin beklentilerinin yüzde 26,00 – 28,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.