"Hiç rüya görmüyorum" diyenlere cevabı binlerce yıl vermiş! İbn-i Sina gerçeği ortaya koydu

Bilim ve tıp tarihinin en etkili isimlerinden İbn-i Sina, yüzyıllardır “Hekimlerin Piri” olarak anılıyor. 11. yüzyılda kaleme aldığı “El-Kanun fi’t-Tıbb” başta olmak üzere tıp alanındaki eserleri, hem Doğu’da hem de Batı’da ders kitabı olarak okutuldu. İbn-i Sina’nın uyku sağlığı hakkındaki tespitleri de dönemin ilerisinde: Ona göre kaliteli uyku, yalnızca bedenin değil, ruhun ve nefesin korunmasını sağlayan hayati bir işlev görür. gündeme getirdiği reçeteler arasında sindirimi düzenleyen, kalbi rahatlatan ve zihni dinlendiren uygulamalar yer alıyordu. Bugün modern tıpta uyku hijyenine verilen önem, tam da bu kadim bilginin izlerini taşıyor.

1 /4 İbni Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu (El Kanun El-Sağir fi't Tıbb) Türkçe'ye kazandırıldı. Kitapta hastalıklar ve tedavileriyle ilgili birbirinden çarpıcı yorumlar yer alıyor. Ayrıca kitapta insanların neden az rüya gördüğünü açıkladığı öne sürülüyor. İşte detaylar...

2 /4 AZ RÜYA GÖRMENİN SEBEBİ... İbni Sina'nın Küçük Tıp Kanunu (El Kanun El-Sağir fi't Tıbb) kitabında aşırı uykunun insanların dengesini bozduğunu belirtiliyor. "Uyku organları dinlendirir ve yemekleri sindirir. Kişiyi ve nefsi korur. Bedendeki doğal hareketler uyku ile olgunlaşır. Aşırı uyku bedeni soğutur, kişinin dengesini bozar, yüzü kurutur.

3 /4 Uykusuzluk ise cesedi kurutur, nemini temizler, güçleri çözer, iradeyi engeller, mizacı bozar. Aşırı uykusuzluk hali akli dengesizliğe sebep olur.''