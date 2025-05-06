Hıdırellez gelenekleri her yıl olduğu gibi bu yıl da unutulmadı. Halk inanışına göre, bu gün Hızır (Hz. Hızır) ve İlyas (Hz. İlyas) peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gündür. Peki, Hıdırellez nedir, ne zaman, nasıl kutlanır? Hıdırellez kaç gün sürecek?