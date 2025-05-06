Mayıs açının başlamasıyla beraber Hıdırellez ritüeli yapacaklar ve kutlama planı yapanlar Hıdırellez ne zaman ve nasıl kutlanır, sorularının cevabını araştırıyor. Peki, Hıdırellez bugün mü, ne zaman nasıl kutlanır? 2025 hıdrellez tarihi ve ayrıntılar.
Hıdırellez gelenekleri her yıl olduğu gibi bu yıl da unutulmadı. Halk inanışına göre, bu gün Hızır (Hz. Hızır) ve İlyas (Hz. İlyas) peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gündür. Peki, Hıdırellez nedir, ne zaman, nasıl kutlanır? Hıdırellez kaç gün sürecek?
HIDIRELLEZ NEDİR?
Hıdırellez ya da Hıdrellez, Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır.
HIDIRELLEZ NE ZAMAN KUTLANIR?
Hıdrellez bahar bayramı niteliğinde kutlanan mevsimlik bayramlardandır. Hıdrellez Hızır ile İlyas adlarının birleştirilmesinden meydana gelip, yazın başlangıcı sayılan 6 Mayıs (Rumi 23 Nisan) gününe verilen addır.
Her yıl 5-6 Mayıs’ta kutlanan Hıdırellez, 2017 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alınmıştı. Baharın gelişi, doğanın canlanması ile hayatlarına bereket dolmasını uman insanlar, 5 Mayıs akşamından 6 Mayıs sabahına kadar süren Hıdırellez’i çeşitli etkinliklerle geçirirler.