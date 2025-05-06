Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Hıdırellez nedir ve ne zaman kutlanır? 2025 hıdrellez tarihi

Hıdırellez nedir ve ne zaman kutlanır? 2025 hıdrellez tarihi

15:266/05/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Mayıs açının başlamasıyla beraber Hıdırellez ritüeli yapacaklar ve kutlama planı yapanlar Hıdırellez ne zaman ve nasıl kutlanır, sorularının cevabını araştırıyor. Peki, Hıdırellez bugün mü, ne zaman nasıl kutlanır? 2025 hıdrellez tarihi ve ayrıntılar.

Hıdırellez gelenekleri her yıl olduğu gibi bu yıl da unutulmadı. Halk inanışına göre, bu gün Hızır (Hz. Hızır) ve İlyas (Hz. İlyas) peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gündür. Peki, Hıdırellez nedir, ne zaman, nasıl kutlanır? Hıdırellez kaç gün sürecek?

HIDIRELLEZ NEDİR?

Hıdırellez ya da Hıdrellez, Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır.

HIDIRELLEZ NE ZAMAN KUTLANIR?

Hıdrellez bahar bayramı niteliğinde kutlanan mevsimlik bayramlardandır. Hıdrellez Hızır ile İlyas adlarının birleştirilmesinden meydana gelip, yazın başlangıcı sayılan 6 Mayıs (Rumi 23 Nisan) gününe verilen addır.

Her yıl 5-6 Mayıs’ta kutlanan Hıdırellez, 2017 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alınmıştı. Baharın gelişi, doğanın canlanması ile hayatlarına bereket dolmasını uman insanlar, 5 Mayıs akşamından 6 Mayıs sabahına kadar süren Hıdırellez’i çeşitli etkinliklerle geçirirler.


#hıdrellez
#hıdrellez nedir
#hıdrellez ne zaman
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emeklinin yeni zam oranı açıklandı! SSK ve Bağ-Kur’luya yüzde 13.36 artış tablosu şekillendi