Hipersonik füze yarışı kızışıyor: İşte dünyanın en hızlı ve isabetli 20 hipersonik füzesi

İran ile İsrail arasında tırmanan askeri gerilim, dünya kamuoyunun hipersonik silah teknolojisine ilgisini yeniden gündeme taşıdı. ABD, Rusya, Çin ve Hindistan gibi ülkeler bu alandaki yarışta öne çıkarken; füzelerin ulaştığı hızlar ve hedef sapmaları (CEP) bu sistemlerin ciddiyetini gözler önüne seriyor.





Örneğin Rusya'nın geliştirdiği Avangard sistemi Mach 20 üzeri hıza çıkarken 1-5 metre gibi son derece dar bir sapma payıyla çalışıyor. Benzer şekilde ABD'nin AGM-183A ARRW füzesi testlerde 3 metre altında isabetle dikkat çekiyor. Çin’in DF-ZF ve Hindistan-Rusya ortak yapımı BrahMos-II sistemleri de bu alandaki rekabetin diğer güçlü örnekleri arasında.