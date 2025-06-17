Hipersonik füze yarışı kızışıyor: İşte dünyanın en hızlı ve isabetli 20 hipersonik füzesi

Modern savaş teknolojilerinin en dikkat çekici unsurlarından biri olan hipersonik füzeler, savunma sistemlerini etkisiz bırakma kapasitesiyle küresel güç dengelerini yeniden şekillendiriyor. Ses hızının en az beş katı (Mach 5+) hızla ilerleyen bu sistemler, sadece hızlarıyla değil aynı zamanda yüksek isabet oranlarıyla da fark yaratıyor.
İran ile İsrail arasında tırmanan askeri gerilim, dünya kamuoyunun hipersonik silah teknolojisine ilgisini yeniden gündeme taşıdı. ABD, Rusya, Çin ve Hindistan gibi ülkeler bu alandaki yarışta öne çıkarken; füzelerin ulaştığı hızlar ve hedef sapmaları (CEP) bu sistemlerin ciddiyetini gözler önüne seriyor.
Örneğin Rusya'nın geliştirdiği Avangard sistemi Mach 20 üzeri hıza çıkarken 1-5 metre gibi son derece dar bir sapma payıyla çalışıyor. Benzer şekilde ABD'nin AGM-183A ARRW füzesi testlerde 3 metre altında isabetle dikkat çekiyor. Çin’in DF-ZF ve Hindistan-Rusya ortak yapımı BrahMos-II sistemleri de bu alandaki rekabetin diğer güçlü örnekleri arasında.
Buna karşılık Kuzey Kore, Fransa ve Hindistan gibi ülkelerin de kendi özgün projeleriyle hipersonik kulvarda yer almak istediği görülüyor. Füze teknolojilerinde kullanılan süzülme gövdeleri (glide vehicle), ramjet motorlar ve uydu destekli yönlendirme sistemleri ise bu platformların etkinliğini daha da artırıyor.
Küresel ölçekte artan askeri tansiyon, bu gelişmiş mühimmatların ilerleyen yıllarda sadece caydırıcı değil, aynı zamanda operasyonel bir güç olarak da öne çıkacağını gösteriyor.
İŞTE DÜNYANIN EN İSABETLİ VE HIZLI HİPERSONİK FÜZELERİ
19. Falcon HTV-2 (ABD – test edilmiş)
Hız: Mach 20+
İsabet Yeteneği: <5 metre (prototip)
DARPA tarafından test edilen deneysel füze, atmosfer dışına çıkarak süzülme tekniğiyle hedefe yöneliyor.
18. Eagle Strike HCM (Çin)
Hız: Mach 7
İsabet Yeteneği: <10 metre
Çin Donanması tarafından deniz hedeflerine yönelik geliştirilmiş yeni hipersonik sistem.
17. Skyfall (Rusya – Nükleer motorlu)
Hız: Belirsiz (uzun menzilli)
İsabet Yeteneği: Test dışı
Nükleer enerjiyle sınırsız menzil hedefleyen bu sistem, halen geliştirme aşamasında.
16. V-MAX (Fransa)
Hız: Mach 5.5
İsabet Yeteneği: <10 m
Testleri süren V-MAX, Avrupa'nın hipersonik rekabete girişidir.
15. HGV-200A (Çin)
Hız: Mach 10
İsabet Yeteneği: <10 metre
Çin’in daha yeni geliştirdiği platformlardan biri. Uydu navigasyonu ile yönlendirme yapabiliyor.
14. AeroBallistic Missile (Fransa – ASN4G)
Hız: Mach 8
İsabet Yeteneği: <10 metre
Fransız Rafale uçaklarından fırlatılması planlanan hipersonik sistem.
13. Haiseong-8 (Kuzey Kore)
Hız: Mach 5–6
İsabet Yeteneği: 30–60 metre
Kuzey Kore’nin geliştirdiği ilk hipersonik füze. Etkisi sınırlı olsa da kısa menzilde tehdit oluşturuyor.
12. Hypersonic Technology Demonstrator Vehicle – HSTDV (Hindistan)
Hız: Mach 6.5
İsabet Yeteneği: ~10 metre
DRDO tarafından geliştirilen bu sistem, BrahMos-II için öncü teknoloji platformu olarak kullanılıyor.
11. AeroSpike (ABD, test aşaması)
Hız: Mach 6.5
İsabet Yeteneği: <10 m
Otonom yön bulma sistemleriyle donatılmış prototip füze.
10. Shaurya (Hindistan)
Hız: Mach 7.5
İsabet Yeteneği: <10 metre
Katı yakıtlı bu füze hem konvansiyonel hem nükleer başlık taşıyabiliyor.
9. Zircon (3M22 Tsirkon) – Rusya
Hız: Mach 8
İsabet Yeteneği: <1–2 metre
Rus Donanması için geliştirilen bu füze, denizaltı ve gemilerden ateşlenebiliyor. Çok düşük tepki süresiyle dikkat çekiyor.
8. HyStrike / Tactically Responsive Launch (ABD)
Hız: Mach 6+
İsabet Yeteneği: <5 metre
ABD’nin DARPA destekli projesi, kısa hazırlık süresiyle fırlatılabilen taktik hipersonik mühimmat.
7. BrahMos II (Hindistan-Rusya)
Hız: Mach 7+
İsabet Yeteneği: <1 metre
Dünyanın en hızlı seyir füzesi olması beklenen BrahMos-II, deniz ve kara hedeflerinde yüksek hassasiyet sunacak.
6. Hypersonic Cruise Missile (HCM) – ABD
Hız: Mach 7
İsabet Yeteneği: <10 metre
Ramjet motoruyla çalışan bu füze, seyir füzesi olarak atmosfer içi yüksek hızda hareket ediyor.
5. HGV-202F (Çin)
Hız: Mach 8
İsabet Yeteneği: ~5 metre
DF-17 platformunda kullanılan hipersonik süzülme aracı, sivil radarlarla tespit edilemiyor.
4. Kinzhal (Rusya)
Hız: Mach 10
İsabet Yeteneği: <5 metre
MiG-31 savaş uçaklarından atılan Kinzhal, hem kara hem deniz hedeflerine karşı kullanılabiliyor.
3. AGM-183A ARRW (ABD)
Hız: Mach 20
İsabet Yeteneği: Testlerde <3 metre
ABD Hava Kuvvetleri için geliştirilen bu sistem, B-52 bombardıman uçaklarıyla ateşleniyor.
2. DF-ZF (Çin)
Hız: Mach 10
İsabet Yeteneği: <10 metre
Çin’in hipersonik kayma aracı, orta menzilli füzelerle entegre çalışıyor. ABD'ye karşı geliştirilmiş stratejik bir silah.
1. Avangard (Rusya)
Hız: Mach 20+
İsabet Yeteneği: 1-5 metre CEP
Nükleer taşıma kapasitesine sahip bu süzülmeli planör sistemi, atmosferin dışına çıkarak hedefe alçalıyor.