Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkede görülen İnsan Metapnömovirüsü (HMPV) salgını küresel çapta alarma neden oldu. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı, bu virüsü düzenli olarak takip ediyor. ülkemizde şu ana kadar anormal bir durum olmadığı açıklandı. Peki HMPV nedir ve nasıl bulaşır? HMPV virüsü belirtileri neler?

1 /5 Çin’de solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan insan metapnömovirüsü (HMPV) vakalarının artışı dünya genelinde endişe yol açtı. Peki HMPV virüsü Türkiye'de var mı, görüldü mü?

2 /5 HMPV neye neden oldu? Çin’de son günlerde solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan insan metapnömovirüsü (HMPV) vakalarının artışı dikkat çekiyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, HMPV’nin 2001’den beri bilinen bir virüs olduğunun altın çizdi. Bu virüsün özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarına yol açtığını belirten Tevfik Özlü, şu açıklamayı yaptı:

3 /5 “İnsan metapnömovirüsü, genellikle soğuk algınlığı, nezle gibi enfeksiyonlara neden olur. Ancak bronşit ve ağır zatürre gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarına da yol açabilir. Bu virüs döngüsel bir yapıya sahip ve kış aylarında enfeksiyon artışlarına neden olması normal bir durum.”

4 /5 HMPV virüsü Türkiye'de var mı? Türkiye’de Sağlık Bakanlığı, bu virüsü düzenli olarak takip ediyor. Türkiye’nin her bölgesinden numuneler alınarak tarama yapıldığını belirten Prof. Dr. Özlü, ülkemizde şu ana kadar anormal bir durum olmadığını ifade etti.