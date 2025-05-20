Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? 2025 HMGS/1 sonuç tarihi

HMGS sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. Yılın ilk Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1), 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirildi. 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1) sonrasında, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih adaylar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. 2025 HMGS sonuçları açıklandı mı? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? 2025 HMGS/1 sonuç tarihi...
Adalet Bakanlığı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, 27 Nisan'da gerçekleştirildi. 17 il ve 18 sınav merkezinde düzenlenen sınavda adaylara 120 sorudan oluşan test yöneltildi ve 155 dakika cevaplama süresi tanındı. Değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından HMGS sonuçları erişime açılacak. ÖSYM sınav sonuç tarihini de paylaştı. Peki HMGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...
2025 HMGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1) sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. Yapılan resmi duyuruya göre, sınav sonuçları 22 Mayıs 2025 Perşembe günü erişime açılacak.
HMGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve ÖSYM aday şifreleri ile birlikte https://sonuc.osym.gov.tr adresinden görüntüleyebilecekler. Sonuç belgelerinde adayların puanları, doğru ve yanlış sayıları ile birlikte 'başarılı' veya 'başarısız' ifadeleri de yer alacak.
HMGS/1 SINAVI TAMAMLANDI!
ÖSYM tarafından düzenlenen 2025 HMGS/1 sınavı, 5.912 adayın katılımıyla 17 ilde yapıldı. Adaylar, 120 soruyu 155 dakikada yanıtladı. Sınavın ardından soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.
HMGS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın (2025-HMGS/1) temel soru kitapçığını ve cevap anahtarını yayımladı.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''27 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın (2025-HMGS/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar, 27 Nisan 2025 tarihinde saat 13.55'ten itibaren Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 7 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.''
HMGS/1 SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.
Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 7 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
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