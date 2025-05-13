Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? 2025 HMGS/1 sonuç tarihi

Adalet Bakanlığı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, 27 Nisan'da gerçekleştirildi. 17 il ve 18 sınav merkezinde düzenlenen sınavda adaylara 120 sorudan oluşan test yöneltildi ve 155 dakika cevaplama süresi tanındı. Değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından HMGS sonuçları erişime açılacak. ÖSYM sınav sonuç tarihini de paylaştı. Peki HMGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...