HURDA TEŞVİKİ SON AÇIKLAMALAR: Hurda teşviki çıktı mı, ÖTV'siz araç alımı Meclis'ten geçti mi? ÖTV'siz alınabilecek araçlar açıklandı mı?

Hurda araç sahiplerini yakından ilgilendiren ÖTV muafiyetli satış düzenlemesi, Meclis gündemine taşındı. 2000 model ve daha eski araçları kapsayan hurda teşviki teklifi, yasalaşması hâlinde milyonlarca vatandaşa sıfır kilometre araç alımında vergi avantajı sağlayacak. Çevreci dönüşüm ve yerli üretimi desteklemeyi hedefleyen düzenleme, özellikle 25 yaş ve üzerindeki araçların trafikten çekilerek geri dönüşüme kazandırılmasını amaçlıyor. Gözler şimdi teklifin yasalaşma sürecine çevrilmiş durumda.
Otomobil sahiplerinin merakla beklediği hurda araç teşviki, yeniden gündemde. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni düzenleme, 25 yaş ve üzerindeki araçların trafikten çekilmesi karşılığında ÖTV muafiyetiyle sıfır araç alımının yolunu açabilir. 2000 model ve daha eski araçlara yönelik hazırlanan teklif yasalaşırsa, hem çevreci dönüşüm desteklenecek hem de otomotiv pazarına canlılık kazandırılacak. Gözler şimdi, hurda teşvikiyle ilgili yasal sürecin tamamlanıp tamamlanmayacağında.
HURDA TEŞVİKİ ÖTV'SİZ ARAÇ ALIMI SON DURUM
Hurda teşviki için hazırlanan yasa teklifine ilişkin henüz bir yeni gelişme bulunmuyor.
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk geçtiğimiz aylarda Özel Tüketim Vergisi kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin teklifi Meclis’e sunmuştu. Kanun teklifi TBMM'de görüşülmeyi bekliyor.
Kanun teklifinde eski otomobillerin geri dönüşüme kazandırılmasını ve bu araçların yerine daha çevre dostu ve güvenli yerli üretim araçlarının alınmasını teşvik etmeyi hedeflendi.
Yaşlı araçlar, bakım ve onarım masrafları açısından yük oluşturmakta, aynı zamanda trafikte can ve mal kaybına yol açabilecek tehlikeler arz edebilmektedir. Bunun yanı sıra çevreye ve ekonomiye de zarar vermektedirler. Bu nedenle, 25 yaş ve üzeri araçların geri dönüşüme kazandırılması, hem ekonomik hem de çevre güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. 25 yaş ve üzeri araçların geri dönüşüme verilmesini teşvik amacıyla, bu araçları geri dönüşüme veren kişilere, yalnızca bir defalığa mahsus olmak kaydıyla, Türkiye'de üretilmiş sıfır araçların Özel Tüketim Vergisi'nden muaf tutulması önemli bir adım olacaktır.
Açıklamada, hurda teşviki kapsamında alınabilecek araçların, "Türkiye'de üretilmiş olan araçlar" olduğu belirtilmiştir.
‘12 MODEL KAPSAM DAHİLİNE GİRİYOR’
Teklifte yerli üretim araçların kapsam dahiline alınması öngörülüyor. Teklif olduğu gibi yasalaştığı taktirde 6 farklı markanın 12 modeli kapsam dahiline giriyor. Bu modeller Togg T10X, Toyota CH-R, Hyundai Bayon, Hyundai i20, Hyundai i10, Ford Tourneo Custom, Ford E-Transit, Ford Transit, Fiat Fiorino, Fiat Egea Cross, Fiat Egea ve Türkiye’de yeni üretilmeye başlanan VW Transporter.