İbn-i Sina yıllar önce reçeteyi açıklamış! Antioksidan özelliği ile ödemi söküp atıyor: Beyin süpürgesi...

İbn-i Sina'nın "beyin süpürgesi" olarak adlandırdığı karabaş otu, beyin dostu bir bitki olarak önerilmektedir. İbn-i Sina'nın eserlerinde bahsedilen bu bitki, o dönemde sakinleştirici özellikleri ve sindirim sistemi üzerindeki faydaları ile tanınıyor ve tıbbi tedavilerde kullanılıyordu.

1 / 6 Karabaş otu C vitamini, demir, kalsiyum ve magnezyum gibi vitamin ve mineraller açısından zengin olduğundan dolayı birçok faydaya sahiptir. Karabaş otunun mucizevi faydalarını sizler için derledik. İşte karabaş otunun faydaları...

2 / 6 Karabaş otunun faydaları - Antioksidan özelliğe sahip olan karabaş otu vücut direncini artırarak hastalıklara karşı koyar. - Karabaş otu iç organ yaralarının iyileşmesinde önemli rol oynar. - Vücuttaki ödem birikimine karşı şifalıdır. - Karabaş otu bronşit ve astım gibi solunum yolu hastalıklarını hafifletmeye yardımcı olur. - Kan damarlarının genişlemesini sağlayarak kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

3 / 6 - Kabızlık ve ishal gibi sindirim sorunlarının tedavisinde de etkilidir. - Sakinleştirici bir etkiye sahiptir. - Cilt yaşlanmasını yavaşlatarak yaşlılık belirtilerini azaltır.

4 / 6 - Karabaş otu ile hazırlanan çay nikotin ihtiyacını azaltarak sigara bırakma konusunda yardımcı olur. - Uykusuzluk sorunu çekenlerin karabaş otunu tüketmeleri tavsiye edilir. - Bazı araştırmalar, karabaş otunun zihinsel performansı artırıcı etkileri olabileceğini göstermektedir.

5 / 6 Karabaş otu nasıl tüketilir? Karabaş otu kozmetik ürünlerinde kullanılan bir ot türüdür. Karabaş otundan elde edilen yağda mevcuttur. Karabaş otu masaj yağı olarakta tercih edilmektedir. Karabaş otunu kozmetik ürünlerinin yanı sıra çay şeklinde demleyerekte faydalarından yararlanabilirsiniz.