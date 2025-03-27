Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla Ramazan Bayramı tatili 9 güne uzatıldı. Bu karar, birçok çalışanı sevindirse de, bu iznin kimleri kapsadığı ve hangi şartlarda geçerli olduğu konusunda bazı soru işaretleri oluştu. Peki, İdari izin nedir, özel sektörü kapsar mı? 9 günlük bayram tatili kimi kapsıyor? İşte ayrıntılar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu idari izin kararıyla birlikte Ramazan Bayramı tatili 9 güne uzatıldı. Kamu çalışanları 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde izinli olacak. Bu süreçte bankaların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, bankalar bayram tatilinde çalışacak mı, hangi günler açık olacak? İşte detaylar…
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ramazan Bayramı 2025 yılında 30 Mart Pazar günü başlıyor ve 1 Nisan Salı günü sona eriyor. Resmi tatil takvimine göre, 1 Nisan Salı günü bayramın son günü olarak belirlenmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla, bayram tatilinin sonrasındaki 2-3-4 Nisan (çarşamba, perşembe, cuma) günleri de idari izin olarak belirlendi. Bu durumda, hafta sonları da dahil edilerek toplam tatil süresi 9 güne çıkmış oldu.
İDARİ İZİN KİMLERİ KAPSAR?
İdari izin uygulaması yalnızca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar için geçerli olacak. Bu izin, özel sektör çalışanlarını kapsamaz. Kamu çalışanları, belirtilen idari izin günlerinde çalışmadıkları için ek bir izin başvurusu yapmalarına gerek kalmadan tatil yapabilecekler.
ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI İDARİ İZİN KULLANABİLİR Mİ?
Özel sektör çalışanları için idari izin uygulaması geçerli değildir. Ancak işverenler, kendi insiyatifleri doğrultusunda bu süreyi tatil olarak değerlendirebilir veya yıllık izin kullanma imkânı tanıyabilir. İdari izin, kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamına da geliyor. Bu durumda, özel sektör çalışanlarının tatil süresi işverenin vereceği karara bağlı olacaktır.
İDARİ İZİN NEDİR, NE DEMEK?
İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdari izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir. Bu tatil, kanunu tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.