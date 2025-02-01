Emekli ikramiye artışı gündemde... Emeklilere yapılacak bayram ikramiyesi artışı ile ilgili sorular peş peşe geliyor. Her yıl toplam iki kez verilen Emekli Bayram İkramiyesi, 2025 yılında ne kadar, yükselecek mi merak ediliyor. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenen Emekli Bayram İkramiyesi geçen yıl ne kadardı, bu sene kaç TL, zam yapıldı mı? İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri (4A, 4B, 4C) için kulislerde konuşulan bayram ikramiyesi zammında yaşanan son duruö...

1 /7 EMEKLİ İKRAMİYE ARTIŞINDA SON DURUM 2025

2025 Ramazan Bayramı'na yaklaşılırken, emekliler bayram ikramiyesini beklemeye başladı. İşte emeklilere verilecek bayram ikramiyesi için konuşulan zam oranları.

2 /7 2018'den bu yana her bayramda 1000 lira olarak verilmeye başlanan emekli ikramiyesi, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, 2024 için ise yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltildi.

6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda SSK, Bağkur emekli maaş zammı oranı yüzde 15.75 olarak belirle

3 /7 2025 EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU

6 aylık enflasyona göre, 2025 yılının ilk yarısında geçerli olacak emekli zam oranı yüzde 15,75 olarak hesaplandı. En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı da yüzde 15,75 oranında artış yaşadı. Böylece en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye yükseldi.





4 /7 EMEKLİ İKRAMİYESİ ZAMMI NE ZAMAN ÖDENECEK 2025?

30 Mart'ta başlayacak Ramazan Bayramı'nda birkaç hafta önce ödemelerin hesaplara yatırılması bekleniyor.

5 /7 EMEKLİ İKRAMİYESİ ZAM SENARYOLARI

6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda SSK, Bağkur emekli maaş zammı oranı yüzde 15.75 olarak belirlendi. 4A-4B en düşük emekli aylık tutarı ise 14 bin 469 liraya yükseltildi.

Emekli ikramiyelerine de aynı oranda zam yapılması halinde emeklilerin bayram ikramiyesi 3472,5 liraya yükselecek.



6 /7 EMEKLİ İKRAMİYE ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

30 Mart'ta idrak edilmeye başlanacak Ramazan Bayramı'nda birkaç hafta önce ödemelerin hesaplara yatırılması bekleniyor. Hükümet kaynaklarından ikramiye artışı konusunda henüz bir çalışma yapıldığına dair bilgi gelmedi. Ramazan ayının 1 Mart'ta başlaması ile beraber bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor.







