Emekli ikramiye artışı gündemde... Emeklilere yapılacak bayram ikramiyesi artışı ile ilgili sorular peş peşe geliyor. Her yıl toplam iki kez verilen Emekli Bayram İkramiyesi, 2025 yılında yükselmişti. Kurban Bayramı'nda ödenecek olan emekli bayram ikramiyesi bu sene kaç TL, zam yapıldı mı? İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri (4A, 4B, 4C) için kulislerde konuşulan bayram ikramiyesi zammında yaşanan son durum...

1 /6 EMEKLİ İKRAMİYE ARTIŞINDA SON DURUM 2025

2025 Kurban Bayramı'na yaklaşılırken, emekliler bayram ikramiyesini beklemeye başladı. İşte emeklilere verilecek bayram ikramiyesi için konuşulan zam oranları.



2 /6 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57,4 milyar lira ikramiye ödeyecek.

3 /6 2025 BAYRAM İKRAMİYE ÖDEMESİ BELLİ OLDU

2025 yılı kurban Bayramı öncesi emeklilerin alacağı bayram ikramiyeleriyle ilgili beklenen açıklama geldi. Her yıl bayram öncesi emeklilerin hesaplarına yatırılan bayram ikramiyesi bu yıl da artırıldı. 2018 yılında bin TL olarak başlatılan ikramiye uygulaması, yıllar içinde kademeli olarak artırıldı. 2025 yılı itibarıyla emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi tutarı 4.000 TL olarak belirlendi.















4 /6 EMEKLİ İKRAMİYESİ ZAMMI NE ZAMAN ÖDENECEK 2025?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı öncesinde emeklilere yapılacak ikramiye ödemeleri 2-4 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşlar, belirtilen tarihlerde ödemelerini alacak.



5 /6 2018-2024 döneminde toplam 252 milyar lira ödendi Ramazan Bayramı'nda 15,8 milyon kişiye toplam 57,2 milyar lira ikramiye ödeyen SGK, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57,4 milyar lira ikramiye ödemesi yapılacak. Bu kapsamda, ödeme tarihlerinin bu hafta içi açıklanması, ikramiyelerin ise bayram haftasında hesaplara yatırılması öngörülüyor. Öte yandan, SGK'nin 2018-2024 yıllarındaki bayramlarda emekliye toplam ikramiye ödemesi 252,1 milyar lira olarak gerçekleşmişti.







