İlk ara tatil ne zaman? 2024 -2025 Eğitim ve Öğretim Dönemi uyum haftası dersleri başladı. İlkokul, ortaokul, lise dersleri 9 Eylül tarihinde başlayacak. 2024-2025 MEB takvimine göre yarıyıl tatili bu sene 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma bitecek. Ara tatil ve yarıyıl tatillerinde dinlenme ve eksik derslerini tamamlama fırsatı bulan öğrenciler ilk ara tatil tarihini merak ediyor. Peki Kasım ara tatili ne zaman? İlk ara tatil kaç gün? İşte ayrıntılar...

1 / 8 Kasım ara tatili tarihleri merak ediliyor. 9 Eylül'de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ders başı yapacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre; okulların açılış tarihi, sömestr tarihi gibi detaylar belli olmuştu. Peki; Kasım ara tatili ne zaman? 2024-2025 MEB takvimi ile Okullarda ilk ara tatil ne zaman, ayın kaçında? İşte yanıtı.

2 / 8 KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini yayınlandı. Takvimler beraber ara tatil, sömestr ve okulların kapanacağı tarihler de belli oldu. Buna göre birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

3 / 8 SÖMESTER (YARIYIL) VE ARA TATİL TAKVİMİ 2024-2025

Okullarda birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.







4 / 8 Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.









5 / 8 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN 2024?

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.





6 / 8 İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN 2024?

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

7 / 8 UYUM HAFTASI TARİHLERİ

Okul öncesi eğitim ve İlkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.