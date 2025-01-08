Ramazan başlangıcı tarihi yeni yılın ilk günlerinde en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Geri sayım sürerken kamuoyunun genelinde "2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?" ve "İlk oruç ne zaman tutulacak?" sorularının cevabı merak edilip araştırılıyor. Peki, bu sene Ramazan ne zaman başlıyor? İşte, 2025 ilk oruç tarihi...
2025 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ramazan ayı 1 Mart itibarıyla başlayacak ve 29 Mart Cumartesi gününe kadar devam edecek. 29 Mart ayrıca Ramazan Bayramı arifesi olarak idrak edilecek.
İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?
İlk sahur 28 Şubat'ı, 1 Mart'a bağlayan gece kalkılacak. 1 Mart 2025 günü ilk oruç tutulacak.
2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
29 Mart 2025: Arife
30 Mart 2025: Ramazan Bayramı 1. gün
31 Mart 2025: Ramazan Bayramı 2. gün
1 Nisan 2025: Ramazan Bayramı 3. gün
ORUÇ NE DEMEK?
Oruç kelimesi, sözlükte “bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak” anlamına gelen Arapça savmın (sıyâm) Farsça karşılığı olan rûze kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Savm ve sıyâm ile türevleri Kur’ân-ı Kerîm’de on üç yerde, hadislerde ise çok sayıda geçmektedir (M. F. Abdülbâkī, el-Muʿcem, “ṣvm” md.; Wensinck, el-Muʿcem, “ṣvm” md.). Terim olarak oruç, tan yerinin ağarmasından güneşin batmasına kadar şer‘an belirlenmiş ibadeti yerine getirmek niyetiyle yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmayı ifade eder.