Kur’an-ı Kerim’de adı geçen bitkiler, sadece manevi anlamda değil, tıbbi açıdan da insan sağlığına faydalıdır. Peki, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bazı doğal ürünler neler?
Kur’an-ı Kerim, insanlara sadece manevi rehberlik sunmakla kalmaz, aynı zamanda doğayla uyumlu bir yaşamı benimsememizi teşvik eder. Bu öğretiler arasında bitkilerin sağlığımız üzerindeki etkilerine dair birçok örnek yer alır. İşte Kur’an’da adı geçen bazı bitkiler:
1. Zeytin
Zeytin, Kur’an’da önemli bir yere sahiptir. En'âm, Nahl, Nûr, Abese, Tin sûrelerinde geçer.
2. Hurma
Kur’ân-ı Kerîm’de yirmi üç yerde “hurma ağacı” (nahl, nahle, lîne), “hurma bahçesi” (cennetün / cennâtün min nahîl), “hurma” (nahîl, semerâtü’n-nahl, rutab), “hurma kütüğü” (a‘câzü nahl), “hurma dalı” (urcûn) ve “hurma lifi” (mesed) şekillerinde geçmektedir.
3. Sarımsak
Bakara Suresi, 61. ayet: Bir zamanlar siz de: “Ey Mûsâ! Tek çeşit yemeğe artık dayanamayacağız. Bizim için Rabbine dua et de bize yerin bitirdiği şeylerden; sebze, kabak, sarımsak, mercimek ve soğan çıkarsın!” demiştiniz...
4. Nar
Kur’an-ı Kerim’de Enam sûresi ve Rahman sûresinde geçmektedir. “Allah’ın yarattığı güzelliklerin bir örneği” olarak ve ‘cennet meyvesi’ olarak bahsedilmektedir.
5. Üzüm
Kur'an-ı Kerim'de üzüm Bakara Suresi, En'am Suresi, Ra'd Suresi, Nahl Suresi, İsra Suresi, Kehf Suresi, Mü'minun Suresi, Yasin Suresi'nde geçmektedir.
6. Zencefil
Orada, karışımı zencefil olan bir kâseden içirirler. (İnsan sûresi / 17)
7. Hardal
Kıyâmet günü biz adâlet terâzilerini kuracağız da hiç kimseye en küçük bir haksızlık yapılmayacak. Yapılan iş hardal tanesi kadar bile olsa, biz onu getirip mizana koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz! (Enbiya sûresi / 47)
8. Kabak
Üzerine kabak cinsinden bir ağaç bitirdik. (Sâffât sûresi / 146)
9. Reyhan
Yapraklı daneler ve hoş kokulu reyhan vardır. (Rahman sûresi / 12)
Ona rahatlık, güzel kokulu reyhan ve Naîm cenneti vardır. (Vâkıa sûresi / 89)