İNCİRDEN ZEYTİNE: Kur'an'da adı geçen bitkiler, sebzeler ve meyveler nelerdir?

7. Hardal

Kıyâmet günü biz adâlet terâzilerini kuracağız da hiç kimseye en küçük bir haksızlık yapılmayacak. Yapılan iş hardal tanesi kadar bile olsa, biz onu getirip mizana koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz! (Enbiya sûresi / 47)