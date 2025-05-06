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İNCİRDEN ZEYTİNE: Kur'an'da adı geçen bitkiler, sebzeler ve meyveler nelerdir?

İNCİRDEN ZEYTİNE: Kur'an'da adı geçen bitkiler, sebzeler ve meyveler nelerdir?

17:146/05/2025, Salı
G: 6/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Kur’an-ı Kerim’de adı geçen bitkiler, sebzeler ve meyveler sadece manevi anlamda değil, tıbbi açıdan da insan sağlığına faydalıdır. Peki, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bazı doğal ürünler, bitkiler, meyveler, sebzeler nelerdir?

Kur’an-ı Kerim, insanlara sadece manevi rehberlik sunmakla kalmaz, aynı zamanda doğayla uyumlu bir yaşamı benimsememizi teşvik eder. Bu öğretiler arasında bitkilerin sağlığımız üzerindeki etkilerine dair birçok örnek yer alır. İşte Kur’an’da adı geçen bazı bitkiler:

1. Zeytin

Zeytin, Kur’an’da önemli bir yere sahiptir. En'âm, Nahl, Nûr, Abese, Tin sûrelerinde geçer.


2. Hurma

Kur’ân-ı Kerîm’de yirmi üç yerde “hurma ağacı” (nahl, nahle, lîne), “hurma bahçesi” (cennetün / cennâtün min nahîl), “hurma” (nahîl, semerâtü’n-nahl, rutab), “hurma kütüğü” (a‘câzü nahl), “hurma dalı” (urcûn) ve “hurma lifi” (mesed) şekillerinde geçmektedir.



3. Sarımsak

Bakara Suresi, 61. ayet: Bir zamanlar siz de: “Ey Mûsâ! Tek çeşit yemeğe artık dayanamayacağız. Bizim için Rabbine dua et de bize yerin bitirdiği şeylerden; sebze, kabak, sarımsak, mercimek ve soğan çıkarsın!” demiştiniz...



4. Nar

Kur’an-ı Kerim’de Enam sûresi ve Rahman sûresinde geçmektedir. “Allah’ın yarattığı güzelliklerin bir örneği” olarak ve ‘cennet meyvesi’ olarak bahsedilmektedir. 



5. Üzüm

Kur'an-ı Kerim'de üzüm Bakara Suresi, En'am Suresi, Ra'd Suresi, Nahl Suresi, İsra Suresi, Kehf Suresi, Mü'minun Suresi, Yasin Suresi'nde geçmektedir.



6. Zencefil

Orada, karışımı zencefil olan bir kâseden içirirler. (İnsan sûresi / 17)

7. Hardal

Kıyâmet günü biz adâlet terâzilerini kuracağız da hiç kimseye en küçük bir haksızlık yapılmayacak. Yapılan iş hardal tanesi kadar bile olsa, biz onu getirip mizana koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz! (Enbiya sûresi / 47)

8. Kabak

Üzerine kabak cinsinden bir ağaç bitirdik. (Sâffât sûresi / 146)

9. Reyhan

Yapraklı daneler ve hoş kokulu reyhan vardır. (Rahman sûresi / 12)

Ona rahatlık, güzel kokulu reyhan ve Naîm cenneti vardır. (Vâkıa sûresi / 89)


#Kur'an-ı Kerim
#Zeytin
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